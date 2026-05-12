「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）

首位攻防戦で４発と阪神が爆発し連勝。首位に返り咲いた。打線を大幅に変更し、今季初の４番に座った大山悠輔内野手（３１）が八回に５号ソロ。３試合ぶりにスタメン復帰した初回にはフェンス直撃の適時二塁打を放ち、１０安打１０得点の猛虎打線をけん引した。

豪快ながら優美−。神宮の夜空に向かって放たれた白球を、大山はじっと見つめた。約５秒。アーチストだけが知る格別の時間を味わい、ゆっくりと歩みを進める。今季５号はチームを再び首位へ押し上げる一発。帰ってきた主砲は、やっぱり頼もしかった。

４−０の八回２死だ。６番手・拓也の初球、内角高め直球を一閃（いっせん）。速度１６３キロ、角度３６度の高い弾道を描いた打球は、虎党の熱狂渦巻く左翼席中段へと吸い込まれた。「それまで試合に出られず迷惑をかけていたので、そういう意味では勝利に貢献できて良かった」。不安を払拭するダメ押しのアーチに納得顔を浮かべた。

“サプライズ”を含んだ復帰だった。今季は開幕から「５番・一塁」で出場していたが、９日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）から２戦続けて欠場。藤川監督は「バンテリン（４日・中日戦）で死球、交錯があって、少し休養が必要かなというような判断になりました」と明かしていた。３戦ぶりの先発出場となったこの日、スコアボードに名前が表示されたのは、昨年１０月２日・ヤクルト戦以来となる４番の位置。加えて、森下がプロ初の２番、佐藤輝が３番に座り、不動の２番打者だった中野が５番に入るなど打線の大幅改造が行われた。

藤川監督は「常に動いているものですよね。選手の状態もあるし、いろんなケースを想定しながら、まだ固めなくてもっていうところなんでしょうね」と説明。大山が４番で一発を放ったのは、昨年９月１８日・広島戦以来、２３６日ぶりだ。

新・猛虎打線を活性化させたのも背番号３のバットだ。初回に高寺の先頭弾で先制し、なおも１死一塁で小沢のスライダーを捉えた。中堅フェンス上部直撃の適時二塁打を放ち、一走・佐藤輝が生還。復帰即、結果で虎党を安心させ「初回から良い攻撃ができた。１点で終わらずに追加点が取れて良かったですし、テルもよく走ってくれました」とうなずいた。

重厚感が増した打線は試合終盤にかけて大爆発。今季２度目の１試合４発をマークすると、１０安打１０得点で奪首に成功した。「チームが勝てたのが一番。また明日、しっかり頑張りたいと思います」。大黒柱の帰還から、一気に加速する。