走り、戻り、危険な場所を埋める。リーズ田中碧の最後まで戦い続ける姿。シーズン終盤に再び、ピッチ上に自分の居場所を作った【現地発】

走り、戻り、危険な場所を埋める。リーズ田中碧の最後まで戦い続ける姿。シーズン終盤に再び、ピッチ上に自分の居場所を作った【現地発】