『ボイプラ2』出演で話題のチャン・ハヌム、日本ファンミーティング開催決定
韓国ソロ歌手・JANG HANEUM（チャン・ハヌム／以下、ハヌム）が、5月31日に日本ファンミーティング『2026 JANG HANEUM FANMEETING IN TOKYO : To My Spring, BBZ（以下、To My Spring, BBZ）』を開催する。
【写真】破壊力抜群…！キュートな笑顔を見せるチャン・ハヌム
端正なビジュアルと繊細な表現力で話題を呼んでいるハヌムは昨年、サバイバルオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演。番組内で見せた安定感のあるボーカルと完成度の高いパフォーマンスにより、多くの視聴者へ強い印象を残した。ステージごとに異なる魅力を見せながらも、感情を丁寧に届けるような表現力が支持を集め、次世代アーティストとして大きな関心を集めている。
今回開催されるファンミーティング『To My Spring, BBZ』は、“BBZ”と呼ばれるファンに向けた特別な意味が込められた公演タイトルとなっており、ハヌム自身の感性やメッセージをより近くで感じられるイベントになる。
ファンミーティングは、5月31日に東京・板橋区立文化会館 大ホールにて開催予定。ステージ上とはまた異なる素顔や、ここでしか見ることのできない特別な時間を通じて、チャン・ハヌムとファンが心を通わせる1日となる。
【写真】破壊力抜群…！キュートな笑顔を見せるチャン・ハヌム
端正なビジュアルと繊細な表現力で話題を呼んでいるハヌムは昨年、サバイバルオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演。番組内で見せた安定感のあるボーカルと完成度の高いパフォーマンスにより、多くの視聴者へ強い印象を残した。ステージごとに異なる魅力を見せながらも、感情を丁寧に届けるような表現力が支持を集め、次世代アーティストとして大きな関心を集めている。
ファンミーティングは、5月31日に東京・板橋区立文化会館 大ホールにて開催予定。ステージ上とはまた異なる素顔や、ここでしか見ることのできない特別な時間を通じて、チャン・ハヌムとファンが心を通わせる1日となる。