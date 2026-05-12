レイザーラモンRG、ひねり出した『渋谷エンタメ祭』のあるあるとは 急に問われ見事なアドリブ
お笑い芸人のレイザーラモンRG（51）が12日、都内で行われた『GMO渋谷エンタメ祭2026』 記者発表会に出席。7月11日と12日に東京・代々木公園で行われる盆踊りイベントを“あるある”で紹介した。
【全身ショット】楽しそう！レイザーラモンRGと盛り上がる増田彩乃、ヒコロヒーら
日本発の盆踊りが南米を中心に盛り上がりをみせるなか、RGは今年4月にオリジナルソング「あいわずぼーんとぅ盆踊り」を発表。その衣装で登壇し「盆踊りというカルチャーが世界中で盛り上がってきているので、渋谷で、日本の盆踊りを発信したいなと思います。新曲を出したので、その熱気を伝えさせてください」と力を込めた。
さらに同イベントの“あるある”を急に問われると、一緒に会見に参加したロッチやヒコロヒーから「無理しなくていいですよ？ないならないで断ったほうが…」と心配されるなか「1個だけあります」と宣言。
同じく会見に参加したCUTIE STREETの楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」のリズムに乗せて「渋谷エンタメ祭（まつり）“エンタメさい”って言う人と“エンタメまつり”っていう人に分かれがち」と見事なアドリブをみせ、会場の拍手をさらっていた。
この日はほかに俳優の海乃美月（32）、黒羽麻璃央（32）、歌手の岩佐美咲（31）、アイドルグループ・CUTIE STREETの増田彩乃（22）、真鍋凪咲（21）が出席。司会はフリーアナウンサーの雨宮萌果（39）が務めた。
◆『GMO渋谷エンタメ祭2026』
芸能プロダクションなどで構成される日本音楽事業者協会（JAME）が主催し、昨年に続いて今年で2回目。7月11日と12日の週末、東京・渋谷を代表するライブハウス、複合施設、公園などを舞台にお笑い・ミュージカル・演歌、盆踊り、アイドルフェスなど若者から高齢者まで幅広い世代に“エンタメ”の魅力を発信する。
【全身ショット】楽しそう！レイザーラモンRGと盛り上がる増田彩乃、ヒコロヒーら
日本発の盆踊りが南米を中心に盛り上がりをみせるなか、RGは今年4月にオリジナルソング「あいわずぼーんとぅ盆踊り」を発表。その衣装で登壇し「盆踊りというカルチャーが世界中で盛り上がってきているので、渋谷で、日本の盆踊りを発信したいなと思います。新曲を出したので、その熱気を伝えさせてください」と力を込めた。
同じく会見に参加したCUTIE STREETの楽曲「かわいいだけじゃだめですか？」のリズムに乗せて「渋谷エンタメ祭（まつり）“エンタメさい”って言う人と“エンタメまつり”っていう人に分かれがち」と見事なアドリブをみせ、会場の拍手をさらっていた。
この日はほかに俳優の海乃美月（32）、黒羽麻璃央（32）、歌手の岩佐美咲（31）、アイドルグループ・CUTIE STREETの増田彩乃（22）、真鍋凪咲（21）が出席。司会はフリーアナウンサーの雨宮萌果（39）が務めた。
◆『GMO渋谷エンタメ祭2026』
芸能プロダクションなどで構成される日本音楽事業者協会（JAME）が主催し、昨年に続いて今年で2回目。7月11日と12日の週末、東京・渋谷を代表するライブハウス、複合施設、公園などを舞台にお笑い・ミュージカル・演歌、盆踊り、アイドルフェスなど若者から高齢者まで幅広い世代に“エンタメ”の魅力を発信する。