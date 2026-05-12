歌手の近藤真彦（６１）が、「同じ年」の大物タレントとのツーショットを公開した。

近藤は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「『ヒルナンデス！』に出演して来ました！ テレビで見たままの明るいスタジオだった また出演者が明るいな〜！」と記し、日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）でＭＣを務める、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（６１）とノリノリでグーサインをするツーショットなどをアップ。

「ナンチャンとは何年振りかな〜？ 変わらないな〜！ 同じ年でお互い６０オーバー（笑）お酒も好きみたいだし一緒に飲みたいな〜！ あっ あと王林ちゃんにあいたかったな〜！ 曜日が違ったかな〜！ 『な〜』『な〜』ばかりでした！（笑）」とつづった。

この投稿には、「ヒルナンデス楽しかったよ 何よりマッチの笑顔が沢山（たくさん）見れて、ナンチャンとの相性もバッチリ」「ナンちゃんも嬉（うれ）しそうでしたね」「ナンちゃんと同級生とは改めて分かると驚きました」「ナンチャンが本当にマッチファンで嬉しそうだったな〜」「笑顔が素敵なお二人」「ふたりとも若い」などのコメントが寄せられた。