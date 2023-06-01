NY株式11日（NY時間11:17）（日本時間00:17）
ダウ平均　　　49618.69（+9.53　+0.02%）
ナスダック　　　26297.50（+50.42　+0.20%）
CME日経平均先物　62805（大証終比：+405　+0.65%）

欧州株式11日GMT15:17
英FT100　 10261.70（+28.63　+0.28%）
独DAX　 24320.11（-18.52　-0.08%）
仏CAC40　 8031.71（-80.86　-1.00%）

米国債利回り
2年債　 　3.922（+0.038）
10年債　 　4.392（+0.038）
30年債　 　4.969（+0.035）
期待インフレ率　 　2.470（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.044（+0.039）
英　国　　4.997（+0.085）
カナダ　　3.526（+0.054）
豪　州　　4.992（+0.004）
日　本　　2.509（+0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝97.55（+2.13　+2.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4738.30（+7.60　+0.16%）

ビットコイン（ドル）
81007.50（+290.76　+0.36%）
（円建・参考値）
1272万2228円（+45664　+0.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ