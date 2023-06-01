ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間11:17）（日本時間00:17）
ダウ平均 49618.69（+9.53 +0.02%）
ナスダック 26297.50（+50.42 +0.20%）
CME日経平均先物 62805（大証終比：+405 +0.65%）
欧州株式11日GMT15:17
英FT100 10261.70（+28.63 +0.28%）
独DAX 24320.11（-18.52 -0.08%）
仏CAC40 8031.71（-80.86 -1.00%）
米国債利回り
2年債 3.922（+0.038）
10年債 4.392（+0.038）
30年債 4.969（+0.035）
期待インフレ率 2.470（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.044（+0.039）
英 国 4.997（+0.085）
カナダ 3.526（+0.054）
豪 州 4.992（+0.004）
日 本 2.509（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝97.55（+2.13 +2.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4738.30（+7.60 +0.16%）
ビットコイン（ドル）
81007.50（+290.76 +0.36%）
（円建・参考値）
1272万2228円（+45664 +0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49618.69（+9.53 +0.02%）
ナスダック 26297.50（+50.42 +0.20%）
CME日経平均先物 62805（大証終比：+405 +0.65%）
欧州株式11日GMT15:17
英FT100 10261.70（+28.63 +0.28%）
独DAX 24320.11（-18.52 -0.08%）
仏CAC40 8031.71（-80.86 -1.00%）
米国債利回り
2年債 3.922（+0.038）
10年債 4.392（+0.038）
30年債 4.969（+0.035）
期待インフレ率 2.470（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.044（+0.039）
英 国 4.997（+0.085）
カナダ 3.526（+0.054）
豪 州 4.992（+0.004）
日 本 2.509（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝97.55（+2.13 +2.23%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4738.30（+7.60 +0.16%）
ビットコイン（ドル）
81007.50（+290.76 +0.36%）
（円建・参考値）
1272万2228円（+45664 +0.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ