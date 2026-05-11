5月18日放送「CDTV」出演アーティスト＆楽曲発表 山下智久・なにわ男子・日向坂46ら
【モデルプレス＝2026/05/11】TBSでは、5月18日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。
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音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける反響企画「マンスリーライブ！」。最終週となる今回は、SEKAI NO OWARIフェスを開催。「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」の豪華6曲をフルサイズで披露する。Creepy Nutsは、火曜ドラマ『時すでにおスシ！？』の主題歌「Fright」をテレビ初披露。そして2024年にヒットしたドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」をフルサイズでライブ。山下智久は主演映画の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」をフルサイズでテレビ初歌唱。グローバルグループENHYPENのリーダーJUNGWONがフィーチャリングで参加しており、今回は2人での歌唱でスペシャル披露する。
緑黄色社会は最新曲「章（しるし）」、なにわ男子はメンバーの高橋恭平主演映画のために書き下ろされた「ビーマイベイベー」、日向坂46は四期生の藤嶌果歩が自身初となる単独センターを務める「Kind of love」、11月の東京ドーム公演が完売し追加公演も決定した超特急は「ガチ夢中！」、EXILE B HAPPYは子どもも楽しめるハッピーな応援ソング「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 （feat. 小島よしお）」をそれぞれフルサイズテレビ初披露。また、NCT WISHは1stフルアルバムのタイトル曲「Ode to Love」を日本のテレビで初披露する。
そして、人気企画「踊ってみた！」ではLDH選抜メンバーが「AIZO」（King Gnu）に挑戦。GENERATIONSから中務裕太、THE RAMPAGEから浦川翔平、EXILE／FANTASTICSから世界、PSYCHIC FEVERから小波津志、THE JET BOY BANGERZからHINATA・TAKI・SHIGETORAという総勢7人のダンス自慢が揃い踏み。果たしてどんな「踊ってみた！」で魅せてくれるのか。さらに、NEWSは1年9ヶ月ぶりに赤坂のライブハウスに登場する。（modelpress編集部）
EXILE B HAPPY「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 （feat. 小島よしお）」
NCT WISH「Ode to Love」
Creepy Nuts「Fright」「二度寝」
超特急「ガチ夢中！」
なにわ男子「ビーマイベイベー」
NEWS
日向坂46「Kind of love」
山下智久「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」
緑黄色社会「章」
【マンスリーライブ】
最終週 SEKAI NO OWARI フェス
「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」
【踊ってみた！】
LDH選抜メンバー「AIZO」（King Gnu）
※参加者は以下
中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE/FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、HINATA・TAKI・SHIGETORA（THE JET BOY BANGERZ）
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◆5月18日放送「CDTV」出演アーティスト発表
音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける反響企画「マンスリーライブ！」。最終週となる今回は、SEKAI NO OWARIフェスを開催。「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」の豪華6曲をフルサイズで披露する。Creepy Nutsは、火曜ドラマ『時すでにおスシ！？』の主題歌「Fright」をテレビ初披露。そして2024年にヒットしたドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」をフルサイズでライブ。山下智久は主演映画の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」をフルサイズでテレビ初歌唱。グローバルグループENHYPENのリーダーJUNGWONがフィーチャリングで参加しており、今回は2人での歌唱でスペシャル披露する。
そして、人気企画「踊ってみた！」ではLDH選抜メンバーが「AIZO」（King Gnu）に挑戦。GENERATIONSから中務裕太、THE RAMPAGEから浦川翔平、EXILE／FANTASTICSから世界、PSYCHIC FEVERから小波津志、THE JET BOY BANGERZからHINATA・TAKI・SHIGETORAという総勢7人のダンス自慢が揃い踏み。果たしてどんな「踊ってみた！」で魅せてくれるのか。さらに、NEWSは1年9ヶ月ぶりに赤坂のライブハウスに登場する。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
EXILE B HAPPY「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 （feat. 小島よしお）」
NCT WISH「Ode to Love」
Creepy Nuts「Fright」「二度寝」
超特急「ガチ夢中！」
なにわ男子「ビーマイベイベー」
NEWS
日向坂46「Kind of love」
山下智久「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」
緑黄色社会「章」
【マンスリーライブ】
最終週 SEKAI NO OWARI フェス
「RPG」「最高到達点」「silent」「サザンカ」「スターライトパレード」「幻の命」
【踊ってみた！】
LDH選抜メンバー「AIZO」（King Gnu）
※参加者は以下
中務裕太（GENERATIONS）、浦川翔平（THE RAMPAGE）、世界（EXILE/FANTASTICS）、小波津志（PSYCHIC FEVER）、HINATA・TAKI・SHIGETORA（THE JET BOY BANGERZ）
【Not Sponsored 記事】