＜ねばねばに恋して＞納豆は好きですか？好きな人、嫌いな人の理由とおすすめアレンジ
栄養価が高く、ご飯のお供にピッタリの納豆。でも独特の粘りやにおいで好き嫌いがはっきりと分かれるところかもしれません。ママスタコミュニティに納豆に関するこんなアンケートがありました。
『納豆を好んで食べますか？ それとも苦手ですか？ あなたの気持ちに近いものを教えて』
今回のアンケートの結果は、好きでほぼ毎日orときどき食べているママが多数派で、苦手で積極的に食べないママが少数派という結果になりました。それぞれの意見とともに、納豆好きなママたちから寄せられたおすすめアレンジも紹介します。
『納豆が大好きすぎて困る』
『調理しなくていいし、安いし、ヘルシーで高タンパクで食物繊維も豊富。それなのに美味しいから、週5で食べるよ』
『在宅勤務の日は納豆ご飯か卵かけご飯。スーパーで買っておけば調理時間も食べる時間も一瞬だし、残った昼休憩時間に昼寝ができるから本当に幸せ』
納豆好きなママたちは、冷蔵庫に常時ストックしている人が少なくないようです。なかには「納豆だけでおやつとして食べる」というママもいました。パックを開けてタレをかけて、すぐ食べられる手軽さは本当に便利ですよね。在宅時、ランチの心強い相棒かもしれません。それに大豆から作られている納豆は栄養も満点で、「栄養が豊富だから、そこまで好きではないけれど健康のために食べるようにしている」というママもいました。
あまり食べません……苦手なママたちの理由は？
『味やにおいではなく、箸がいつまでもヌメヌメするのが大嫌いだった』
『関西生まれで今も関西在住。結婚するまで馴染みがなく、食べたこともなかった。体にいいし、夫は食べるのでありとあらゆる種類を試したがダメだった』
『元々、納豆に馴染みがない家庭で、大人になってから初めて食べた。味は大丈夫だったけど、口内と鼻の周りににおいがずっと残って不快だった』
納豆の苦手なポイントは、味、ねばねば、においなどさまざまなようです。また、「西日本ではあまり食べる機会がなくて馴染みがない」と教えてくれたママも複数いました。小さい頃から当たり前に出されていたら気にならないけれど、大人になってから食べるとまた感じ方も違うのかもしれません。
こんな組み合わせも？おすすめ納豆アレンジを紹介！
ここからは、ママたちから寄せられたおすすめのアレンジや、意外な組み合わせのメニューを紹介します。
おすすめの調味料
『酢を足して食べるのが好き』
『塩コショウをかけるのが私の好み』
『付属のタレは使わず白だしで』
納豆といえば、付属のタレやからしで……と考えることが多いように思いますが、「タレがついていないものを買ってきて好きな味で食べる」というママもいました。自宅にあるいろいろな調味料を試してみるのも楽しそうですね。お酢＋キムチ、という酸っぱい組み合わせ推しのママからのコメントもいくつかありました。
おすすめの納豆アレンジ
『千切りたくあんをトッピングして食べるのが好き』
『はちみつ梅干しを混ぜています』
『最近のマイブームは韓国海苔を最後にトッピング』
『めかぶやとろろ、オクラも一緒に混ぜて』
どれも手軽にプラスできる食品ですが、いつもの納豆がまったく違う味になりそうですね！ 「飽きてきたな……」と思ったときに、日替わりでトライしてみてはいかがでしょうか。ひと工夫でぐっと変わりそうですし、教えてくれたママのように新たな魅力にハマるかもしれません。
こんな料理に合わせても！
『トーストとチーズと納豆の組み合わせが美味しくて好きです』
『ほとんどの人に引かれるけど、カレーにも入れる』
『お味噌汁にドライひきわり納豆を入れると美味しい！ 秋田に行ったときに教わった』
こんなふうに料理に使っているというママもいました。納豆トーストや、納豆チャーハンはよく耳にするかもしれませんが、カレーやカップラーメン、お味噌汁に入れるパターンもあるようです。農林水産省のホームページでも、「納豆汁」のレシピが公開されていました。鍋にだし汁と大根、にんじん、豆腐、油揚げなどの具材を入れて煮て、味噌を入れた後、最後によくかき混ぜた納豆を加えるのだとか。粘りが抑えられて、苦手な方でも食べやすくなるのかもしれませんね。
納豆を食べるかどうかについての今回の投稿。食べる派のママの納豆愛や、食べない派のママの苦手な理由など、それぞれの本音が見えてきました。寄せられたアレンジのなかには、なかなか普段思いつかないようなものもあったのではないでしょうか。気になったものがあれば、ぜひ試してみてくださいね！