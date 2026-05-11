“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。5月9日（土）の放送は、株式会社グローバルの古木俊二郎（こぎ・しゅんじろう）さんをゲストにお迎えして、ラグジュアリー船で巡る「西日本周遊クルーズ」について伺いました。

古木俊二郎さん

佐原：家族や友人と会う機会がありましたら、近年人気が高まっている「クルーズツアー」について話してみてはいかがでしょう？ 今回はグローバルの古木さんにお越しいただき、注目のクルーズツアーについてお話を伺います。古木：今回ご紹介するクルーズツアーは、リージェント・セブンシーズ・クルーズで巡る「日本再発見の船旅」をテーマとした2つのツアー「セブンシーズ・エクスプローラーで行く西日本周遊クルーズ」と「セブンシーズ・ナビゲーターで行く西日本周遊クルーズ」です。その魅力は、世界トップクラスのラグジュアリー船での旅です。近年は、チップやアルコールを含む「オールインクルーシブ」のクルーズが増えていますが、リージェント・セブンシーズ・クルーズでは、他の船ですと追加料金が必要なスペシャリティレストランや、寄港地観光まで含めた“究極のオールインクルーシブ”を採用しています。乗船後も支払いを気にすることなく、上質なクルーズライフを満喫いただけます。また、クルーズ最大の楽しみである“お食事”についても、船内レストランの枠を超えた本格的な美食体験をご堪能いただけます。客室は全室が海側バルコニー付きのスイート仕様で、キャビンにいながら大海原の眺望や美しいサンセットをお楽しみいただけます。日本寄港のクルーズは、発表と同時に満室となるほど人気が高く、乗客の多くが外国からのお客さまのため、船内では海外で乗船しているかのような雰囲気を楽しめるのも魅力です。さらに、航空機での長距離移動を伴わず、日本からそのまま乗船・下船ができるため、体へのご負担も少なく快適にお過ごしいただけます。秋の西日本周遊クルーズは、グローバル創業60周年を記念した特別企画で、寄港地でのイベントもご用意しております。クルーズツアーについての詳細はWebサイトをご確認ください。

リージェント・セブンシーズ・クルーズ



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＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25〜7:30

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