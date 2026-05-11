俳優の麻実れいが１１日、都内でコンサート「ＴＯＫＹＯ ＦＭ／ＢＳ１１ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 昭和１００周年記念 昭和ゴールデンＨＩＴＳ １００ ｉｎ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ 〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（３０日、日本武道館）の記者発表会に小柳ルミ子らと登壇した。

麻実と小柳は宝塚歌劇団の同期。コンサートを機に、２人は６日に５６年ぶりの再会を果たした。麻実は「会った時に５６年ふっとんでしまって、昨日も会ったみたいな感じ」と感慨深げ。小柳は「号泣すると思った」というが、「５６年の年月がふっとんで、門下生の頃、初舞台の頃の思い出が（よみがえった）」と楽しい再会だったと明かした。続けて小柳は「お互いよく生きてますね」と笑わせた。

コンサートでは宝塚歌劇団トップ男役ＯＧレジャンドスターが史上初めて日本武道館に集結する。麻美は「このような貴重な時間はありませんので、みんなで楽しく頑張りたいと思います。そして皆様から幸せを、お届けできたらなと思います」と意気込んだ。小柳は「こうやって再会できたこと、かわいい妹、すてきな男役の後輩たちの歌を聴かせていただけるのが楽しみでございます」とうなずいた。

記者発表会には真琴つばさ、姿月あさと、湖月わたる、彩輝なお、凰希かなめも登壇した。