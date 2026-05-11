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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「鍋、卒業。レンジで冷製梅しそツナパスタが旨すぎる」と題した動画を公開しました。鍋を使わず電子レンジだけで完結する、手軽な冷製パスタを紹介しています。



パスタを半分に折って耐熱容器に入れ、水と塩を加えて電子レンジで加熱します。茹で上がったパスタは容器のまま流水で洗い、手で押さえながら水気を切るという大胆な手順が披露され、洗い物を極力減らす工夫が見られます。



水気を切ったパスタに、めんつゆ、オリーブオイル、梅チューブ、水気を切ったツナを加えます。さらに、青じそを手でちぎって加え、「今日も包丁とまな板は休憩中」と、徹底した手間の省略がポイントです。全体をよく混ぜ合わせ、刻み海苔をトッピングすればあっという間に出来上がりです。



完成したパスタを実食すると、「さっぱりして最高！！」と大満足。「安くて、簡単で、旨い」と、節約と時短を両立した一皿に喜びを見せました。忙しい日のランチや、火を使いたくない日の献立として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・パスタ（茹で時間5分・太さ1.5mm） 100g

・水 250ml

・塩 ひとつまみ

・めんつゆ 大さじ1.5

・オリーブオイル 大さじ1

・梅チューブ 小さじ1（梅干しを刻んだものでも可）

・ツナ水煮缶 1缶

・青じそ 2枚

・刻み海苔 適量



［作り方］

1. パスタを半分に折り、590mlの耐熱容器に入れる。

2. 水と塩を加え、電子レンジで加熱する。（500Wで8分30秒、600Wで7分）

3. 加熱後、パスタを箸でほぐす。

4. 容器に直接水をかけて流水で洗い、手で押さえて水を切る。

5. めんつゆ、オリーブオイル、梅チューブ、水気を切ったツナを加える。

6. 青じそを手でちぎって加え、全体をよく混ぜ合わせる。

7. 刻み海苔をトッピングして完成。