今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月11日（月）〜5月17日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月11日（月）〜5月17日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、何か決着をつけたり、悩みの種に対して見切りをつけたりするようです。苦渋の決断をする場合もあるようですが、決断して行動すると、心も体も解放されスッキリするでしょう。恋愛面は、パートナーや恋人と深い話ができそう。お互いに考えていることをしっかり伝え合いましょう。
★ワンポイントアドバイス★
野菜をたくさん使ったスープなど、栄養バランスの良い食事を心がけて。体の調子を整えて、心も安定させましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は、何か決着をつけたり、悩みの種に対して見切りをつけたりするようです。苦渋の決断をする場合もあるようですが、決断して行動すると、心も体も解放されスッキリするでしょう。恋愛面は、パートナーや恋人と深い話ができそう。お互いに考えていることをしっかり伝え合いましょう。
野菜をたくさん使ったスープなど、栄養バランスの良い食事を心がけて。体の調子を整えて、心も安定させましょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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