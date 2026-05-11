開催：2026.5.11

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 4 - 5 [ツインズ]

MLBの試合が11日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとツインズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズ、対するツインズの先発投手はアンドルー・モリスで試合は開始した。

3回表、ピッチャー ギャビン・ウィリアムズがワイルドピッチでツインズ得点 CLE 0-1 MIN

3回裏、3番 ホセ・ラミレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-1 MIN

5回表、8番 ブルックス・リー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 CLE 1-2 MIN、9番 ロイス・ルイス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 CLE 1-3 MIN、4番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 CLE 1-4 MIN、5番 オースティン・マーティン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 CLE 1-5 MIN

5回裏、6番 アンヘル・マルティネス 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-5 MIN

6回裏、2番 チェース・デローター 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 3-5 MIN

8回裏、2番 チェース・デローター 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 CLE 4-5 MIN

試合は4対5でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのケンドリー・ロハスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで5勝3敗0S。ツインズのゴメスにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 05:41:29 更新