INUWASIはのんまゆ＆すずめ、ビキニ姿で美バスト際立つ「ヤンマガ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/05/11】アイドルグループ・INUWASIのはのんまゆとすずめが、11日発売の「ヤングマガジン」24号（講談社）の表紙に登場。美しいボディを披露している。
【写真】人気アイドル2人、お揃い赤ビキニ姿で美ボディ披露
2人での初表紙から4ヶ月、再び同誌の表紙に登場したはのんとすずめ。今回は宮古島で撮影を敢行。ビキニ姿で美しいバストを披露している。前回よりさらに大人になったクールな表情も見どころとなっている。（modelpress編集部）
そのほか今号の巻中グラビアには一ノ瀬ひかり、巻末グラビアには野間愛希が登場する。
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【写真】人気アイドル2人、お揃い赤ビキニ姿で美ボディ披露
◆はのんまゆ＆すずめ、美バスト披露
2人での初表紙から4ヶ月、再び同誌の表紙に登場したはのんとすずめ。今回は宮古島で撮影を敢行。ビキニ姿で美しいバストを披露している。前回よりさらに大人になったクールな表情も見どころとなっている。（modelpress編集部）
◆一ノ瀬ひかり・野間愛希も登場
そのほか今号の巻中グラビアには一ノ瀬ひかり、巻末グラビアには野間愛希が登場する。
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