クロスプレーに審判は一瞬アウトのジェスチャーも

■ソフトバンク ー ロッテ（10日・PayPayドーム）

ソフトバンクの周東佑京外野手が10日のロッテ戦（みずほPayPayドーム）でホームスチールを成功させた。1点ビハインドの3回2死三塁、柳田悠岐外野手の打席で三塁走者の周東がスタート。際どいタイミングとなったが、捕手のミットからボールがこぼれ、判定はセーフとなった。

1死三塁で近藤健介外野手が二飛に倒れて2死となると、ロッテの三塁に入っていた寺地隆成捕手がベースを離れて守っていた。周東は投球前から三本間の中間近くまで大きくリードを取ると、柳田の初球にスタート。ロッテ先発の毛利海大投手は素早い投球を見せてクロスプレーになった。

球審は一瞬アウトのジェスチャーを見せたが、捕手がボールをこぼしているのを確認して両手を広げた。同点に追いつく“神走塁”に球場はどよめき。周東は今季7個目の盗塁となった。ロッテ・サブロー監督は呆然とグラウンドを見つめるだけだった。

このプレーの直前には適時三塁打を放っていた周東は「打ったのは真っすぐです。きょうは母の日で、『お母さんお願いします打たせてください』と力をもらいました。いい形でタイムリーとなって良かったです。何とか勝ちに繋げられるように、母の日を勝利で飾りたいです」とコメントした。（Full-Count編集部）