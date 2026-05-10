◇ナ・リーグ ドジャース2―7ブレーブス（2026年5月9日 ロサンゼルス）

ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でブレーブスに敗れ、連勝は2でストップした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）も2三振を含む3打数無安打に抑えられるなど、ブレーブス先発のスペンサー・ストライダー投手（27）に打線が完璧に封じられた。豪腕の投球内容にデーブ・ロバーツ監督（53）もお手上げ状態だった。

ブレーブスの先発は23年に20勝、281奪三振で最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得したストライダー。今季は左腹斜筋の故障で開幕をIL（負傷者リスト）で迎えたが、今月3日（同4日）のロッキーズ戦で初登板。この日が今季2度目の登板となった。

打線は初回2死からスミスが安打を放ったが、以降はストライダーに対して無安打。大谷も初回無死からの第1打席は96.9マイル（約155.9キロ）内角直球に空振り三振。3回2死からの第2打席は外角チェンジアップにタイミングを外され、一ゴロに倒れ、6回無死からの第3打席では95.6マイル（約153.8キロ）内角高め直球で空振りの3球三振に倒れた。

指揮官は相手先発の支配的な投球に「脱帽ですね」と一言。「今日は非常にシャープでした。速球でストライクゾーンをどんどん攻めてきました。ストライク率は、おそらく65％をかなり超えていたと思います。こちらに向かってどんどん投げ込んできた。こちらがカウントで後手に回ると、その時点で彼のペースになってしまいました」と、手の打ちようがなかった。

0―6の7回守備から主力のフリーマンに代え、一塁にラッシングを起用。7回の攻撃ではタッカー、マンシーに次々と代打を送るなど、主力の“温存”に入った。「試合の流れを見て、フレディ（フリーマン）を少し休ませ、タッカーも休ませ、他の選手を出すのがベストだと判断しました。そして明日、シリーズを勝ち越す準備をさせるということです」と次戦以降を見据えての策を打った。