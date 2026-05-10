外国人を魅了する日本のラーメン。今、食べるだけではなく、日本に作り方を学ぶため修業に来る外国人が増えています。千葉県にある“ラーメン学校”を訪ねると、夢や目標を持って打ち込む若者たちの姿がありました。ラーメンにかける思いを取材しました。

■「日本の学校で基本を学んだ」

韓国・富川（プチョン）にあるラーメン店「麺が如く」。ここは日本で修業した韓国人の店で、ランチ時は満席になる人気ぶりです。売りは、濃厚なうまみが特徴のとんこつラーメン（約970円）です。

お客さん

「スープも麺もすべてがおいしい」

店主の洪（ホン）さんは35歳で脱サラしました。「日本の学校で麺やスープの基本的なことを学びました」と話します。

中米のグアテマラにも、日本で修業して店をオープンした人がいました。千葉・八千代市に、2人が学んだ「ラーメン学校 食の道場」があります。

■1週間の授業料は約64万円

ここで4月にラーメン修業をしていたのは、インドネシアから来た飲食店経営者のニックさん（26）です。「日本風のカフェを始める予定で、そこでラーメンも提供したいので修業に来ました。（インドネシアで日本のラーメンは）とても人気です」

日本人も受講可能で、修業期間は1週間。1日8時間、麺打ちの基礎から鶏ガラや豚骨スープの作り方、オリジナルラーメンの開発まで学びます。ラーメン講師と通訳が付きっきりの7日間マンツーマンコースで、授業料は63万8000円（通訳代11万円含む）。

■うまみを引き出すため…手間惜しまず

鶏ガラを使ったスープ作りの様子を取材しました。講師は「（沸騰後）10分ぐらいで、できるだけいっぱい取ります」と伝えます。重要なのが、くさみを出さないためのアク取りです。

ニックさん

「こういうアク取りをしたことはありません。かなり手間がかかりますね」

講師

「肉がはがれてくるまでに取り切るのがベスト」

手間を惜しまないことが、うまみを引き出すポイントだそう。

■鶏白湯スープ×黒ニンニク…お味は？

修業5日目からは学んだことをもとに、自分の好きな食材を使ってオリジナルラーメンを考えます。ニックさんは「インドネシアはクリーミーなうまみが好まれるので、鶏白湯を作ろうと思います」と話しました。

最終日に完成したのは、丁寧にアクを取った鶏白湯スープに黒ニンニクを合わせ、辛味オイルを効かせた、濃厚でパンチのある一杯です。試食した講師は「とてもおいしいです。よく仕上がっています」と評価しました。

ニックさん

「本当にうれしいです。10月に店をオープンします。ここで学んだことすべてを、自分の店でいかします」

■有名ラーメンに魅了されて修業

これまで受講した外国人は200人以上です。マレーシアからラーメン修業に来たのは、大学生のアイザックさん（25）。「私が初めてラーメンを食べたのは（マレーシアの）一風堂です。そこからラーメンが大好きになりました」

親の援助で学びに来ていて、マレーシアでラーメン店を出すことが夢なんだそう。これまでは独学で作っていたといいます。

アイザックさんが「鶏ガラはたたかないんですか？」と質問すると、講師は「たたかないです。たたいちゃうと、いいにおいも飛んじゃうし」と答えました。

講師の教えで作ったスープを口に運んだアイザックさんは、「自分で作ったときと全く味が違う」と驚いた様子でした。

■ラーメン作りは「面白いけど難しい」

修業5日目はオリジナルラーメンの研究です。講師が「想像しながら合わせてみましょう」とアドバイス。様々な味を試し、スープに使う食材を決めます。

鶏のスープに焦がしニンニクを合わせてみると、アイザックさんは「悪くないけど、ニンニクが強すぎる。（ラーメン作りは）面白いけど難しいです。簡単そうに見えるけど、とても難しい」。2日間、試行錯誤しました。

■すっきりとした酸味で高評価

アイザックさんがスープの決め手になる食材に選んだのはトマトでした。「トマトの風味が好きなんです。トマトはマレーシアでも手に入りやすいそうです。

トマトを濾（こ）すと、透明なスープになります。そこに鶏のスープなどを掛け合わせます。味だけではなく、見た目にもこだわった一杯。

試食した講師からは「きれい」「おいしい」「トマトってあんまり日本は入れないかもしれないけど、スープめちゃおいしい」と声が上がりました。すっきりとした酸味があり、高評価でした。

アイザックさん

「おいしいラーメンをマレーシアの人たちに届けたいです。I LOVEラーメン」

（2026年5月5日『news every.』より）