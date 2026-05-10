『ファンタスティック・ビースト』シリーズのエディ・レッドメイン、『トップガン マーヴェリック』（2022）のマイルズ・テラーが、新作スパイ・スリラー映画『スター・ワン（原題：Star One）』に出演交渉中であることがわかった。米などが報じている。

本作は『ボーン・アイデンティティー』（2002）を手がけたダグ・リーマン監督が、実話をもとに描く物語。大胆不敵でカリスマ的な男（テラー）と、生真面目な戦略家（レッドメイン）という正反対の性格をもつCIAエージェントふたりが、敵地を数千マイル横断し、武器を輸送するという極秘任務に挑む。

公式発表によると、本作は「現代史において最も重要ながら知られざる任務によって、史上初めてCIAの勲章を受けた男の真実の物語」だという。脚本は『ファミリー・プラン』シリーズや『エスター ファースト・キル』（2022）のデヴィッド・コッゲシャルが執筆した。

監督のリーマンは『ボーン』シリーズの幕開けを担い、その後も製作総指揮としてシリーズを牽引してきた。近年は、Netflixのスパイ・ドラマシリーズ「ザ・リクルート」（2022-）を手がけたものの、本作で久々のスパイ映画復帰となる。

プロデューサーは『フェラーリ』（2023）のP・J・ファン・サンドヴァイク、『スクリーム』『レディ・オア・ノット』シリーズのウィリアム・シェラック＆ジェームズ・ヴァンダービルト、ポール・ナインスタインが務める。カンヌ国際映画祭で世界での配給権が販売されるということだ。

映画『スター・ワン（原題：Star One）』の製作スケジュールは不明。レッドメイン＆テラーの凸凹コンビ、どんな化学反応を見せてくれるのか？

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