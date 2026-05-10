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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【砂糖・グルテンフリー】混ぜてチンだけ！アイラップで洗い物ゼロな「しっとり濃厚バナナケーキ」」と題した動画を公開しました。ボウルや型を使わず、ポリ袋一つで完結する手軽さと、砂糖や小麦粉を使わない体に優しいレシピを紹介しています。



動画では、まずポリ袋に入れたバナナを電子レンジで軽く加熱し、甘みを引き出すテクニックを披露。その後、袋の上からバナナを揉み潰し、卵、牛乳、はちみつを加えてさらに混ぜ合わせます。洗い物が極力出ない画期的な調理法です。



続いて、米粉とベーキングパウダーを加え、全体を軽く揉み込みます。耐熱皿に袋の口を広げて乗せ、電子レンジで3分半加熱するだけであっという間に完成。出来上がったケーキを実食すると、「しっかり甘い！」「しっとりフワフワ」と、その濃厚な仕上がりに絶賛の様子を見せました。また、動画の後半では管理栄養士の視点から、バナナの熟し具合による栄養素の違いについても詳しく解説されています。



ダイエット中のおやつや、小さなお子様向けの健康的なスイーツとして、手軽に作れるこのレシピをぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・バナナ 1本

・卵 1個

・牛乳 80g

・はちみつ 大さじ1（お子さんや砂糖なしで作る場合は不要）

・米粉（ニップン） 60g

・ベーキングパウダー 小さじ1/2



［作り方］

1. ポリ袋（アイラップ）に皮を剥いたバナナを入れ、甘みを引き出すために600Wの電子レンジで30～50秒加熱する。

2. やけどに注意しながら、袋の上からバナナを揉んでトロトロのペースト状にする。

3. 卵、牛乳、はちみつを加え、袋の上からよく揉んで均一に混ぜ合わせる。

4. 米粉、ベーキングパウダーを加え、全体を軽く混ぜ合わせる。

5. 耐熱皿にアイラップホルダー（またはタッパー）を置き、袋を乗せて口を大きく開け、形を整える。

6. 600Wの電子レンジで3分半加熱する。

7. 表面を触って生地がつくようなら、追加で30秒ずつ加熱する。表面が乾いていれば完成。



※はちみつは1歳未満のお子様には使用しないでください。