昨年１０月５日の京都競馬で落馬負傷し、長期休養していた川須栄彦騎手＝栗東・フリー＝が５月１０日、単勝８番人気の日サーロ（牡３歳、栗東・田中克典厩舎、父キズナ）に騎乗した京都２Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル）で復帰後初勝利を挙げた。

道中は２番手からの追走。早めに先頭へ並びかけると、直線では力強いフォームで相棒の末脚を引き出し、後続を突き放す２馬身差の完勝だった。

川須騎手は左鎖骨の開放骨折に加えてろっ骨を骨折し、落馬の衝撃で肺出血も併発。感染症の影響もあり、約５か月もの入院生活で何度も手術を受けた。先月２５日から復帰し、３週目でつかんだ大きな１勝。昨春はシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）でかしわ記念やさきたま杯を勝ったものの、ＪＲＡでの勝利となれば３月２９日の中京１２Ｒ以来、実に約１年１か月ぶりとなる。

ウイナーズサークルへ向かう時にはファンから祝福の声が飛んだ。「まだまだ余裕がある感じ。気性の成長があれば、もっとよくなると思います」と相棒をたたえた後に、「僕も久々に勝つことができて、感謝しています」と笑みを浮かべ、喜びをかみしめていた。