昨季32本塁打＆90打点の主砲を分析

日本ハムに欠かせない存在となっているフランミル・レイエス外野手。来日2年目の昨季は、本塁打王（32本）と打点王（90打点）の2冠に輝いた。クライマックスシリーズでも打率.481、4本塁打と活躍。リーグ優勝に欠かせないレイエスの打棒の特徴を、昨季のデータをもとに紹介していく。（数字は全て5月2日終了時点のもの）

まず注目したいのが、対左右投手別の成績である。昨季は左投手に対して打率.350の高打率を記録。本塁打を11打数に1本のペースで放つなど、左投手を得意とした。今季も左投手に対して打率.385を残しており、球界屈指の“サウスポーキラー”ぶりを見せている。

球種タイプ別の成績でも、対応力の高さが際立つ。被投球割合の半数を占める直球系に対して昨季は打率.300、17本塁打を記録。さらに、曲がる系と落ちる系の変化球にも打率.250以上を残しており、幅広い球種に対応できる点が大きな強みだ。

本塁打でもその傾向が見られた。引っ張り方向への15本塁打のうち、13本は曲がる系、もしくは落ちる系の変化球を捉えたもの。一方、逆方向への10本塁打はすべて直球系を打ち返したものだった。緩い変化球は引っ張り、スピードボールは逆方向へ運ぶ。それがレイエスの長打を量産する打撃パターンとなっている。

昨季の得点圏打率は.361とチャンスでも本領発揮

打球方向別の成績を見ても特徴は明確だ。昨季は逆方向に10本塁打を放つなど、広角に打ち分け、長打率はリーグ平均.381を大きく上回る.732を記録した。ただ今季は、右方向の長打率が.440に低下。中堅から引っ張り方向の数字は昨季と大きく変わっておらず、逆方向への長打がレイエスの状態を示すバロメーターといえるだろう。

さらに昨季は、得点圏打率.361を記録するなど、勝負強さも際立っていた。チャンスでは三振割合が減少し、四球割合が上昇。打席でのアプローチを分析すると、得点圏ではファーストストライクに対するスイング率が10ポイント以上あがり、積極性が増していた。今季もここまでその傾向が見てとれる。

悲願のリーグ優勝に、レイエスの活躍が不可欠であることは間違いない。50本塁打を目標に掲げる来日3年目の2026年シーズン、“モーレ”のバットに注目が集まる。（「パ・リーグ インサイト」データスタジアム編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）