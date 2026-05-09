新日本プロレスは９日、都内で６・１４大阪城ホール大会のカード発表会見を開いた。東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）は、今年２月に極悪殺法で敗れたＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮（２８）との雪辱戦となるタイトルマッチに挑むことが正式決定。会見は成田にボイコットされたものの、写真撮影の際に現れた宿敵に襲撃を受け、「負けたら（柔道の）黒帯を返上してやる」と激高した。また、同大会はウルフのデビュー戦が行われた１・４東京ドーム大会に続き、テレビ朝日系列の地上波で当日午後１０時１５分から放送されることも発表された。

悪らつな態度にウルフがキレた。会見では先に席に着いたものの、王者は入場テーマが流れても姿を現さない。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）」の若頭である成田は藤波辰爾（７２）との一騎討ちが発表された４月のドラディションの会見をボイコットした前科もあるだけに、ウルフは「２８歳？あの年で、いるべき場に行かないのがカッコいいと思っている。中学生の時はそういうのもあるが、遅れてきた“中二病”野郎ですね」と、あきれた表情でこき下ろした。

約１０分間の会見は半ば単独トークショーと化したが、ウルフが１人で写真撮影に臨もうとしたところ、背後から成田が現れ、襲撃を受けた。挙げ句の果てには柔道の黒帯で首を絞められ、成田から「テメエ、俺に２月に負けてるのにベルトに挑戦させてくれだ？調子がよすぎるだろ。テメエが持っている（柔道の）黒帯懸けてこいよ。話はそれからだバカヤロー。テメエがベルトも取れず、黒帯を（失う）情けねえ姿を地上波で晒してやるよ。ざまあみろ」と悪態をつかれた。

激高したウルフも反撃を試みたが、棚橋弘至社長（４９）らに制止された。収まらない様子の五輪王者は「おい成田、逆に俺が次に負けることがあったらな、俺の黒帯返上してやるよ」と呼応する形で予告。正気に戻ると「帯の使い方、間違ってます…」と首を押さえた。自身が中学生時代に柔道の初段を獲得して以来、強さの象徴でもあった黒帯を巻けなくなるリスクを自ら科したが、「それくらい負けたくない。全身全霊で倒しにいく」と眉間にしわを寄せた。