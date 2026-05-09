2026年4月29日（水）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズの新作グッズが登場！

（写真）1泊旅行にも使える大容量！【しまむら×サンリオ】パッカブルバッグ

今回は、豊富なラインナップの中からハローキティデザインのパッカブルできるトートバッグをピックアップ。実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【しまむらハローキティ最新作】パッカブルできるトートバッグを徹底レビュー！

商品名・価格

商品名：レディース トートバッグ（ハローキティ）

品番：344-3809

価格：1,419円（税込）

カラー・素材・サイズ

カラー：ベージュ（344-3809）／ダークベージュ（344-3808）

素材：＜表地＞ポリエステル ＜裏地＞ポリエステル

サイズ：（約）縦40×横47×マチ13cm

持ち手：（約）53cm

パッカブル時のサイズ：（約）縦16×横21cm

ベージュ×ブラウンが上品見え！大人っぽいキティデザインのトート

ブラックの「Hello Kitty」の織りタグ付き

大人かわいいベージュやブラウン系が基調のカラー展開。今回はベージュを購入しました。というのも、ダークベージュは筆者が訪れた店舗ではすでに欠品していたためです。

ダークベージュは、単色ベースにキティちゃんとお友だちのタイニーチャムが総柄でデザインされたタイプ。筆者はタイニーチャムが好きなので、本当はダークベージュ狙いだったのですが、店頭になかったためベージュを選ぶことに。

ベージュは、ブラウン×ベージュのギンガムチェックにキティちゃんの総柄を組み合わせたデザイン。よく見ると、こちらにもタイニーチャムが登場しており、見つけた瞬間は大歓喜でした！

キティちゃんの総柄は、お花やドーナツを持っていたり、飲み物を飲んでいたりと、かわいいワンシーンがぎゅっと詰まったデザイン。さらに、キティちゃん以外にも、お花やお菓子、サングラスなど、キティちゃんのお気に入りのアイテムのようなモチーフが散りばめられていて、とってもキュートです。

キャラクターデザインですが、ベージュやブラウン系のカラーで統一されていることで甘くなりすぎず、上品で大人っぽく持てるのがうれしいポイントです。

結果的に、「ベージュを買ってよかった！」と思えるほどお気に入りのデザインになりました。

1泊旅行にも使える大容量！パッカブル＆キャリーオンできる優秀トート

フロントには、Wファスナーで開閉するポケット付き。このポケットにバッグ本体を折りたたんで収納できる、パッカブル仕様になっています。コンパクトに持ち歩けるのがうれしいポイントです。

しかも、パッカブルにした状態でもフロントデザインがちゃんとかわいいのも魅力。細かなところまで抜かりなく作られている印象です。

持ち手は長めなので、肩がけもラクラク可能。さらに、持ち手の中央は二つ折りで縫われており、手で持ったときにも握りやすいよう工夫されているのが◎。

収納力もかなり優秀で、2Lペットボトルが6本入る大容量サイズ。実際に1泊分の荷物を入れてみたところ、問題なく収納できました。かさばるデニムジャケットまで入ったので、その大容量ぶりには感動！

さらに、背面にはキャリーオンできるベルト付き。旅行時のサブバッグとしても活躍してくれそうです。

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しまむらのハローキティ新作トートバッグは、かわいいデザインと高い実用性を兼ね備えた、満足度の高いアイテムでした。

2026年5月4日時点ではオンラインストアでも予約販売受け付け中。予約受付期間中でも予定数に達し次第終了となるので、注意してくださいね。

また、しまむら公式アプリでは品番を入力すると、お近くの店舗の在庫を検索することも可能です（品番：309-1686）。

さらに、しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているため、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。

気になった方は、ぜひお近くのしまむらでチェックしてみてくださいね！

※品切れの際はご了承ください。

※数に限りがあります。商品入れ替えや売り切れの場合はご容赦願います。