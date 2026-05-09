スネル復帰に歓喜の一方で…

米大リーグ、ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地ブレーブス戦に3-1で勝利した。試合前、負傷者リスト（IL）入りしていたブレイク・スネル投手を巡る朗報が舞い込んだ一方、佐々木朗希投手の動向にネット上では様々な声が漏れた。

左肩のコンディション不良で負傷者リスト（IL）入りしていたスネル。マイナーでの調整を続けていたが、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は試合開始の約2時間前、9日（同10日）のブレーブス戦に急遽、今季初登板することが決まったとXで伝えた。

当初、9日は佐々木が先発マウンドに上がる予定だったが、アルダヤ記者は「デーブ・ロバーツ監督によると、ドジャースの今後の先発投手は以下の通り」と綴り、佐々木の登板が11日（日本時間12日）のジャイアンツ戦へスライドされるとした。

ドジャースは8日（同9日）から13連戦がスタート。昨季11試合に登板し5勝4敗、防御率2.35を記録したスネルの復帰と佐々木のスライドにはネット上から「佐々木朗希からスネルに変更になった！」「スネル復帰時に外されなくてよかった」「なるほど明日がスネルで火曜日に佐々木か」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）