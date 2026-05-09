女優の夏樹陽子が7日、自身のインスタグラムを更新。都内の街を歩く姿を投稿し、ファンを喜ばせた。



【写真】都会の雑踏でもオーラが違う 洗練されたコーデが銀座に似合う

夏樹は「久々の銀ブラ」とだけ記し、パンツスタイルでビルがそびえる街中に立つショットを公開した。首にはスカーフが巻かれ、深いV字のピンクのトップスからはインナーの白がのぞく。洗練されたおしゃれなコーデを披露した。



モデルとして活躍後、夏樹は1977年に映画「空手バカ一代」のヒロインとして女優デビュー。同年の映画「新・女囚さそり 特殊房X」では3代目の松島ナミを演じた。テレビや映画、舞台、歌手としての活動のほか、ジュエリーデザイナーとしての顔を持つ。公式YouTubeチャンネルでは愛車フェラーリでのドライブの様子なども公開。また、2月まで日本クレー射撃協会の副会長も務めていた。



何気ないひとコマながらひと際を目を引く存在感。ファンも「絵になりますね～」「目立つなー」「カッコよいです」「素敵」「銀座が似合ってます」と称賛の声。「どうしたらそんなに綺麗でいられるのか不思議」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）