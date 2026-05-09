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　読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜　後7：00　※関西ローカル）が8日更新され、渋谷凪咲によるお知らせに反響が寄せられた。

【写真】「内容入ってきいひんわ〜」番組の「お知らせ」を伝えた渋谷凪咲

　「なぎーからほんわかファンの皆さんにお知らせですっ」とつづり動画を投稿。「重大発表があるって聞いたんですけど」と振られた渋谷は「え？なんですか？」と困惑した様子を見せた。

　しかし、打ち合わせでは渋谷から発表する内容だったようで、「あ！私が…あ！」と思い出したよう。ただ「ちょっとすみません、おにぎり食べてるんですけど…」と言い「なんと！ほんわかテレビが3週連続お休みになります」と報告。「ここだけ話なんですけど…」と付け加えた。

　視聴者のコメントを求められると「歯に残っているお米だけ取り出します」とはにかみ、改めて「3週連続お休みとなりますが、ほんわかメンバーみんな皆さんの心の中にいますので、鮭おにぎりを食べて皆さん待っててください」とかわいく伝えた。

　この報告に「え!?」「おにぎり食べてたんだな　っておいッ！」「おにぎり　気になって内容入ってきいひんわ〜」「なんと可愛いお知らせ」といったコメントが寄せられた。