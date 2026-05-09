● レンジャース 1−7 カブス ○

＜現地時間5月8日 グローブライフ・フィールド＞

シカゴ・カブスが敵地9連戦の初戦を制し、今季2度目の10連勝。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」でフル出場し、7号本塁打を放った。

好調のカブスは初回、4番イアン・ハップの左前適時打で幸先良く1点を先制。鈴木は4回表、無死一塁で第2打席を迎えると、先発右腕ロッカーの甘く浮いたシンカーを豪快に振り抜き、打球速度110.2マイル（約177.4キロ）、飛距離419フィート（約128メートル）の7号2ラン。出場3試合ぶりの豪快な一発でリードを拡大した。

1点を返された直後の6回表には8番ピート・クロー・アームストロングの適時二塁打ですぐさま1点を追加。7回表、無死満塁の好機ではハップ、鈴木が続けて内野ゴロに打ち取られたが、6番マイケル・ブッシュが走者一掃の適時二塁打を左中間へ運び、レンジャーズを突き放した。

投げては、今季初先発の右腕ベン・ブラウンが4回まで無安打に封じる好スタート。5回以降は3投手による継投でレンジャーズ打線をわずか2安打に抑え込んだ。現地4月14〜24日以来、今季2度目の大型連勝で30球団トップの27勝12敗、勝率.692と快走している。

前日のレッズ戦を休養により欠場した鈴木は、この試合3打数1安打、2打点、2四球と活躍。今季成績は打率.304、7本塁打、OPS.979に向上した。