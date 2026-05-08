スーツアクター蔦宗（つたむね）正人（39）と女優、スタントウーマンの坂梨由芽（31）が8日、それぞれXを更新。結婚を発表した。

同一の声明を通じ、結婚を発表。「私事で大変恐縮ではございますが蔦宗正人と坂梨由芽は入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と報告し「2人で人生のハンドルを握り どんなカオスな道も2人で乗り越え バクアゲで走っていきます」とつづった。合わせて結婚指輪の写真も公開した。

蔦宗と坂梨はともにジャパンアクションエンタープライズ所属。蔦宗は東映の特撮作品を中心に「仮面ライダー」や「スーパー戦隊」シリーズなどで活躍。坂梨も同じく「仮面ライダー」や「スーパー戦隊」シリーズに出演。

以下、発表全文。

ご報告

日頃よりお世話になっている皆様

そしていつも応援してくださっている皆様へ

私事で大変恐縮ではございますが

蔦宗正人と坂梨由芽は入籍いたしましたことをご報告申し上げます。

2人で人生のハンドルを握り

どんなカオスな道も2人で乗り越え

バクアゲで走っていきます。

今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです。

引き続きご指導ご鞭撻のほど

何卒よろしくお願い申し上げます。

蔦宗正人 坂梨由芽