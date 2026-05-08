美容に取り入れたいトマトのパワー！ミニトマトでかしこく栄養補給

美肌や日焼け後のケアなど、美容面で注目されているトマト。なかでもミニトマトは、トマトに比べてビタミンAやビタミンC、リコピンなどが豊富に含まれています。ミニトマト・トマトの持つ美容パワーや、ミニトマトの魅力、おすすめレシピを紹介します。

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ミニトマト・トマトの美容にうれしい働き

ミニトマトやトマトに含まれる栄養素や成分には、美容面でうれしい働きが期待されています。まずはミニトマト・トマトに共通する効果について、詳しく見てみましょう。

肌の若々しさをキープ

トマトにはビタミンCやリコピンが豊富に含まれています。ビタミンCやリコピンは、肌のしわやたるみ、乾燥などが気になる方にとって、心強い栄養素・成分です。

まずビタミンCは、肌のハリを保つために欠かせないコラーゲンの生成に関わります。年齢とともに失われやすいコラーゲンがしっかりと作られるためにも、意識して摂りたい栄養素です。ビタミンCは1日あたり100mgが目安とされていますが、ミニトマト7個ほどで、約1/3をカバーできます（※1，2）。

リコピンはトマトの赤い色素成分であり、野菜の中でもトップクラスの含有量です（※3）。リコピンは強い抗酸化作用を持ち、カラダを酸化ストレスから守ることで、健やかな肌をキープしてくれると考えられています。リコピンの抗酸化作用は、β-カロテンの2倍以上、ビタミンEの約100倍ともいわれるほど、強力であるとされています（※4）。

日焼けが気になる時期の対策に

トマトに豊富に含まれるβ-カロテンやリコピンには、紫外線によるダメージを軽減し、日焼けから肌を守ってくれる可能性があるとされています（※5）。

ほかにも、ビタミンCはシミの原因となるメラニン色素の生成を抑える働きがあるとされ、日頃から食事にとり入れたい栄養素です。

このことから、トマトは「食べる日焼け止め」と例えられるほど。日焼け止めや物理的な紫外線カットと合わせて、食事にも取り入れてみましょう。

肌のうるおいを保つ

トマトに含まれるビタミンAは、皮膚や粘膜のうるおいを保つ働きがあります。乾燥しやすい季節だけでなく、紫外線が強い時期のダメージ対策にも役立ってくれるでしょう。

カラダの水分バランスをととのえる

トマトに含まれるカリウムは、体内の水分バランスを整えて、むくみの予防・解消に役立つ栄養素です。余分なナトリウム（塩分）を排出してくれるため、しっかり味のメニューにトマトを添えるのもひとつの手です。

手軽に食べられるミニトマトは栄養豊富！

先ほど紹介したビタミンAやビタミンC、カリウム、リコピンの含有量は、実はトマトよりミニトマトのほうが優れています。

【100gあたりの成分値】

ビタミンA／ビタミンC／カリウム／リコピン

ミニトマト／80㎍／32mg／210mg／7.97mg

トマト／45㎍／15mg／290mg／5.94mg

※2，3を元に作成

なかでも、ビタミンC含有量は約2.1倍、リコピンは約1.3倍もの量です。ミニトマトは手軽に食べられるだけでなく、効率的に栄養補給したいときにもぴったりだといえるでしょう。