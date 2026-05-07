映画鑑賞体験が進化、「映画プラス」が産業チェーンの新たな可能性を創出―中国

今年のメーデー連休（5月1〜5日）期間中、科学技術とインタラクティブを融合させた新しい映画鑑賞体験は多くの観客から好評でした。鑑賞から制作まで、「映画プラス技術」は観客に全方位の視聴覚体験の変化をもたらすだけでなく、産業のエコシステムも再構築しています。

中国の6大映画グループの一つ、西部電影集団の「無界XR映画館」はメーデー期間中、人気スポットとなりました。これは、現実世界と仮想空間を融合させクロスリアリティー（XR）技術を導入した映画館です。ここでは「一つの椅子が一つの映画館」を実現し、従来の映画館におけるスクリーンの制約を打ち破りました。観客は席に着き、両眼8K・180グラムの軽量ヘッドセットを装着すると、超高精細画面が360度に広がる視界を体験でき、座席はストーリーに合わせて自由に回転します。実際の運営データによると、5月1〜3日、無界XR映画館の1席当たりの1日平均売上高は573元（約1万3000円）、1席当たりの1日平均観客数は延べ10.5人に達しました。

データによると、映画の仮想制作プロセスの普及率は、2023年の15%から2025年には約45％に上昇したとのことです。

中国では現在、スクリーンの100%デジタル化が実現され、独自に開発したCINITY上映システムは4K、3D、高フレームレート、高ダイナミックレンジなど映画上映分野における多くのハイテク技術を融合し、観客の映画鑑賞体験を絶えず向上させています。ますます多くのIMAX映画館、ドルビー映画館が日常生活に浸透しつつあります。年初以来、映画産業チェーン全体の生産高はすでに2100億元（約4兆8300億円）を突破しました。（提供/CGTN Japanese）