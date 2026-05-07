スポーツ報知評論家の高木豊氏が、７日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。ゲストとして巨人、ＭＬＢで活躍した郄橋尚成さんが出演し、阿部慎之助監督の現役時代を語った。

郄橋さんは巨人に入団したころの阿部監督について「もうチグハグすぎて、どうやって抑えていくのかが全然見えなかった。『このボールを投げたら、どこに投げれば打ち取れるよね』っていうのが全然見えないというか漠然としているというか」と話し「ほぼ毎日のように泣いてましたよ、１年目」と明かした。

「それこそ監督コーチに言われピッチャー陣に言われ報道陣に言われ。多分かなり病んでたと思うんですよ。試合終わるでしょ、バーっとコーチとかに怒られて村田さんとかはまだ選手だったので、たぶん結構きついこと言われてたのかわかんないですけど、言われてたんじゃないですかね。で、クラブハウスとかに帰ると頭をロッカーに突っ込んで泣いてたりとか結構見ましたよ」と振り返った。

郄橋さんは続けて「２年目で一気に自分で変えた。勉強してなおかつ研究をして。すごい変わりようだったんですよ。で、一気に信頼を上げていったんですよね。だから阿部慎之助というキャッチャーはこんな進化していくんだって思ったら、やっぱりああいう風になっていきますよね」と述べた。