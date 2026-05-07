年金月9万円も「少ないのは分かっていた」若い頃から備えた65歳男性の配当収入
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年2月28日に回答があった熊本県在住65歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：65歳・男性
居住地：熊本県
家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：1500万円
リスク資産：7000万円
ひと月当たりの現在の収入は、「年金9万円、シルバー人材センターの収入3万円、配当収入15万円」の合計27万円。
対して月の生活費は「食費3万5000円、光熱・通信費1万5000円、雑費1万円、保険料1万5000円、趣味・娯楽費1万円、車2台の維持費1万5000円、税金5万円の合計15万円」程度に収まっており、収支には一定のゆとりがある様子です。
「45歳まで自営業だったので、厚生年金を含めても9万円ぐらいしかない。しかし株価が思った以上に上がって、かなり余裕ができた」とあります。
税金や社会保険料についても思うところがある様子で、「少し頑張って働いたら、社会保険料が何倍にもなって、バカバカしくなった。なるだけ住民税がかからないよう計算している」とあります。
加えて、物価高（インフレ）の影響も大きく「嗜好品が高くなってきたため、買うのを我慢」することも増えたと言います。
とはいえ、「日本株の配当と不動産配当が年180万円あるので」生活費が足りなくなることはほとんどないそう。「大きな買い物をしたときだけ貯金から補填（ほてん）している」と小桐谷さん。
幸い年金に頼らず生活できているものの、今の制度には不公平感が否めない様子で「国民年金が生活保護より安いのは許せない。このままだと働かない人が増えると思う」と不満を語られていました（生活保護はあくまで最低限の生活を保障する制度であり、年金制度とは性質が異なります）。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：小桐谷
年齢・性別：65歳・男性
居住地：熊本県
家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：1500万円
リスク資産：7000万円
株価が思った以上に上がり余裕ができた年金生活で貯金ができているか、の問いに「想定より貯金できている」と回答した小桐谷さん。
ひと月当たりの現在の収入は、「年金9万円、シルバー人材センターの収入3万円、配当収入15万円」の合計27万円。
対して月の生活費は「食費3万5000円、光熱・通信費1万5000円、雑費1万円、保険料1万5000円、趣味・娯楽費1万円、車2台の維持費1万5000円、税金5万円の合計15万円」程度に収まっており、収支には一定のゆとりがある様子です。
「45歳まで自営業だったので、厚生年金を含めても9万円ぐらいしかない。しかし株価が思った以上に上がって、かなり余裕ができた」とあります。
きついと感じる支出は子どもへの援助年金生活になって特に気になる支出として挙げたのは、「子どもへの援助」。「子どもが離婚して近所に住んでいるので、たびたび援助しているが心配。孫達と外食すると5000円以上飛んで行くし、ランドセルが6万円もして笑った」とコメント。
税金や社会保険料についても思うところがある様子で、「少し頑張って働いたら、社会保険料が何倍にもなって、バカバカしくなった。なるだけ住民税がかからないよう計算している」とあります。
日本株の配当と不動産配当が180万円ある普段の暮らしについて伺うと、「年金が安いのは分かっていたので、若い頃から投資をしていた。もともと浪費するタイプではない。たまに旅行するくらいで、慎ましく生活している」と回答。
加えて、物価高（インフレ）の影響も大きく「嗜好品が高くなってきたため、買うのを我慢」することも増えたと言います。
とはいえ、「日本株の配当と不動産配当が年180万円あるので」生活費が足りなくなることはほとんどないそう。「大きな買い物をしたときだけ貯金から補填（ほてん）している」と小桐谷さん。
幸い年金に頼らず生活できているものの、今の制度には不公平感が否めない様子で「国民年金が生活保護より安いのは許せない。このままだと働かない人が増えると思う」と不満を語られていました（生活保護はあくまで最低限の生活を保障する制度であり、年金制度とは性質が異なります）。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)