All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、60代男性のケースを見ていきます。

写真拡大

All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年2月28日に回答があった熊本県在住65歳男性のケースをご紹介します。

投稿者プロフィール

ペンネーム：小桐谷
年齢・性別：65歳・男性
居住地：熊本県
家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：500万円
現在の預貯金：1500万円
リスク資産：7000万円

株価が思った以上に上がり余裕ができた

年金生活で貯金ができているか、の問いに「想定より貯金できている」と回答した小桐谷さん。

ひと月当たりの現在の収入は、「年金9万円、シルバー人材センターの収入3万円、配当収入15万円」の合計27万円。

対して月の生活費は「食費3万5000円、光熱・通信費1万5000円、雑費1万円、保険料1万5000円、趣味・娯楽費1万円、車2台の維持費1万5000円、税金5万円の合計15万円」程度に収まっており、収支には一定のゆとりがある様子です。

「45歳まで自営業だったので、厚生年金を含めても9万円ぐらいしかない。しかし株価が思った以上に上がって、かなり余裕ができた」とあります。

きついと感じる支出は子どもへの援助

年金生活になって特に気になる支出として挙げたのは、「子どもへの援助」。「子どもが離婚して近所に住んでいるので、たびたび援助しているが心配。孫達と外食すると5000円以上飛んで行くし、ランドセルが6万円もして笑った」とコメント。

税金や社会保険料についても思うところがある様子で、「少し頑張って働いたら、社会保険料が何倍にもなって、バカバカしくなった。なるだけ住民税がかからないよう計算している」とあります。

日本株の配当と不動産配当が180万円ある

普段の暮らしについて伺うと、「年金が安いのは分かっていたので、若い頃から投資をしていた。もともと浪費するタイプではない。たまに旅行するくらいで、慎ましく生活している」と回答。

加えて、物価高（インフレ）の影響も大きく「嗜好品が高くなってきたため、買うのを我慢」することも増えたと言います。

とはいえ、「日本株の配当と不動産配当が年180万円あるので」生活費が足りなくなることはほとんどないそう。「大きな買い物をしたときだけ貯金から補填（ほてん）している」と小桐谷さん。

幸い年金に頼らず生活できているものの、今の制度には不公平感が否めない様子で「国民年金が生活保護より安いのは許せない。このままだと働かない人が増えると思う」と不満を語られていました（生活保護はあくまで最低限の生活を保障する制度であり、年金制度とは性質が異なります）。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)