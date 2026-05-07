【今さら聞けないサッカー用語：８強の壁】世界の上位国との差が凝縮される地点。メキシコでは「５試合目」という言葉が定着
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第36弾は「８強の壁」だ。
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ワールドカップでベスト８進出を阻む高いハードルを指す言葉で、特に日本代表に対して使われることが多い。厳しいグループステージを突破し、決勝トーナメントには進むことができても「本当の戦い」のスタートとなる一回戦に敗れて、その先のベスト８には届かない状況が続いているのだ。
日本は初出場となった1998年のフランス大会で３戦全敗に終わったが、2002年の日韓大会でベルギー、ロシア、チュニジアと同居するグループを突破してベスト16に進むと、10年の南アフリカ大会、18年のロシア大会、22年のカタール大会もベスト16に進出している。しかし、いずれも“ラウンド16”とも呼ばれる決勝トーナメントの１回戦で敗退し、まだ一度もベスト８に到達していない。
それらすべての試合が、あと一歩だった。10年のパラグアイ戦、22年のクロアチア戦は延長戦でも決着がつかず、PK戦での敗退。18年のベルギー戦も２点を先行しながら相手のパワープレーに引き込まれ、最後は「ロストフの14秒」として強く記憶されるCKからのカウンターで失点し、逆転負けを喫した。
単純な実力差だけではなく、試合運びや経験、勝負強さや試合終盤の駆け引きなど、世界の上位国との差が凝縮される地点として、「８強の壁」が使われるようになったのだ。
この表現は日本だけのものではない。同じくベスト８に届かない国として有名なのがメキシコだ。メキシコは94年から22年まで７大会連続で決勝トーナメントに進出しながら、すべてベスト16で敗退。70年と86年の自国開催を除けば、一度も８強入りしていない。そのためメキシコでは、「５試合目（キント・パルティード）」という言葉が定着し、ワールドカップでのベスト８入りが国民的な悲願になってきた。
その一方で、14年のコスタリカのように、ほぼノーマークの状態から、その壁を一気に突破した例もある。英雄ロジェ・ミラを要した90年イタリア大会のカメルーン、ランドン・ドノバンが攻撃を引っ張った02年日韓大会のアメリカなども好例だ。
94年のアメリカ大会では、フリスト・ストイチコフを絶対エースとするブルガリアが、ベスト４にまで駆け上がった。実力と勢いも「８強の壁」を越えていく大きな要因になりうる。
ただ、26年の北中米ワールドカップからは大会方式が変わり、出場国が48に増えたことで、決勝トーナメントはラウンド32からスタートする。それが「８強の壁」にどう影響してくるのか。
日本はグループFを突破した場合、１回戦のラウンド32でC組の“二強”と言われるブラジルかモロッコに当たる可能性が高いと見られる。しかし、そこを突破すれば、ラウンド16にも勝利して一気に「８強の壁」を突き破るかもしれない。
ワールドカップで優勝を目標に掲げる森保ジャパンだが、まずはグループステージ、そして新たに生まれたラウンド32、さらにラウンド16の戦いの流れで、順を追って見守っていきたい。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part１）
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ワールドカップでベスト８進出を阻む高いハードルを指す言葉で、特に日本代表に対して使われることが多い。厳しいグループステージを突破し、決勝トーナメントには進むことができても「本当の戦い」のスタートとなる一回戦に敗れて、その先のベスト８には届かない状況が続いているのだ。
それらすべての試合が、あと一歩だった。10年のパラグアイ戦、22年のクロアチア戦は延長戦でも決着がつかず、PK戦での敗退。18年のベルギー戦も２点を先行しながら相手のパワープレーに引き込まれ、最後は「ロストフの14秒」として強く記憶されるCKからのカウンターで失点し、逆転負けを喫した。
単純な実力差だけではなく、試合運びや経験、勝負強さや試合終盤の駆け引きなど、世界の上位国との差が凝縮される地点として、「８強の壁」が使われるようになったのだ。
この表現は日本だけのものではない。同じくベスト８に届かない国として有名なのがメキシコだ。メキシコは94年から22年まで７大会連続で決勝トーナメントに進出しながら、すべてベスト16で敗退。70年と86年の自国開催を除けば、一度も８強入りしていない。そのためメキシコでは、「５試合目（キント・パルティード）」という言葉が定着し、ワールドカップでのベスト８入りが国民的な悲願になってきた。
その一方で、14年のコスタリカのように、ほぼノーマークの状態から、その壁を一気に突破した例もある。英雄ロジェ・ミラを要した90年イタリア大会のカメルーン、ランドン・ドノバンが攻撃を引っ張った02年日韓大会のアメリカなども好例だ。
94年のアメリカ大会では、フリスト・ストイチコフを絶対エースとするブルガリアが、ベスト４にまで駆け上がった。実力と勢いも「８強の壁」を越えていく大きな要因になりうる。
ただ、26年の北中米ワールドカップからは大会方式が変わり、出場国が48に増えたことで、決勝トーナメントはラウンド32からスタートする。それが「８強の壁」にどう影響してくるのか。
日本はグループFを突破した場合、１回戦のラウンド32でC組の“二強”と言われるブラジルかモロッコに当たる可能性が高いと見られる。しかし、そこを突破すれば、ラウンド16にも勝利して一気に「８強の壁」を突き破るかもしれない。
ワールドカップで優勝を目標に掲げる森保ジャパンだが、まずはグループステージ、そして新たに生まれたラウンド32、さらにラウンド16の戦いの流れで、順を追って見守っていきたい。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part１）