ＮＨＫ札幌放送局は７日、北海道で３０年以上に渡り、映画・ドラマ・舞台の演出、テレビ番組の企画制作に携わってきたクリエイター・鈴井貴之さんが、１７９市町村に住む「道民の心」を描く「道民の、道民による、道民のためのドラマ」第２弾を制作することを発表した。 舞台は空知管内・砂川市に決定した。

番組は、鈴井さん脚本･監督の「ドラマ」と、ＮＨＫディレクターが舞台裏を撮影する「ドキュメント」で構成。

今後、鈴井さんが町の皆さんに出演を依頼したり、ロケ地を探したりする過程もドキュメントしていく。 砂川市在住の方を対象に出演者のオーディションを行う。演技経験は一切必要なし。

【応募条件】砂川“愛”に溢れた方を大募集！

・現在、砂川市在住、または砂川市と関わりがある方

通勤・通学をはじめ、「買い物でよく砂川に行く」などの関わりも大歓迎。

・テレビ出演可能な方

【一次オーディション】鈴井監督とNHK担当者による、20分程度のグループ面接を下記日時で実施。

＜日付＞ 5月23日(土)および24日(日)

＜時間＞ 午前の部 10:00〜12:00 午後の部 1:00〜6:00

＜会場＞ 砂川市地域交流センター ゆう (〒073-0153 北海道砂川市東3条北2丁目3-3)

＜参加方法＞ 番組ホームページから申し込み。交通費は自己負担となる。当日飛び込み参加も可能。

【注意事項】

・5月下旬〜6月上旬に、二次オーディションを実施予定。

・ドラマの撮影は7月下旬〜8月上旬の１週間程度を予定。

・オーディションの様子を、一部放送に使用する可能性がある。

・未成年の方は、保護者の了承要。

以下は鈴井さんからのコメント

第２弾の舞台が、砂川市に決まりました！ 今回、ロケで訪れた先々で皆さんが正直な思いをたくさん語ってくださり、とても嬉しく感じました。これから農業を一生懸命頑張っていこうと夢を抱く青年がいる一方で、炭鉱全盛期の頃から街を見つめてきて、街の衰退を寂しく感じていると語ってくださったご主人もいました。出会った皆さんの話を聞いていく中で感じたこと、それは、さまざまな思いを持つ人々がいますが、根底にあるのは“郷土愛”だということ。自分の町を心から愛しているという気持ちが、ひしひしと伝わってきました。 道民ドラマは、そこに住んでいる皆さんと一緒に作り上げていくことを大切にしています。これからがとても楽しみです！ 砂川“愛”にあふれた皆さんの応募を、心よりお待ちしています！！