＜自主学習のお悩み＞図鑑写しや感想文でもOK？自由すぎる宿題……親はどこまでサポートする？
小学生のうちは親が子どもの勉強を見てあげたり、一緒に考えたりしてあげる場面が多いですよね。そうしたなかママスタコミュニティには、小学校における「自主学習」に関する質問が寄せられていました。投稿者さんのお子さんは小学校低学年。宿題で自主学習が出て、どのようにやったらいいのかと悩んでいます。
『小学校の宿題で「自主学習」が出るときはありますか？ お子さんはどんなことをやっていますか？ ノートに親が問題を書いたり、問題集を印刷して持って行くってありだと思いますか？ やはり先生としては、自分でやるべきことを決めて、自分で問題を作るなどすることを目的としているのでしょうか』
習ったことを復習したり、ドリルの問題を解いたり
『宿題で自主学習が出たのは4年生くらいからだったと思う。問題集を写して問題を解くとか、教科書のまとめのところを写すとか。漢字の書き取りも。問題を書くところからやらせたらいいよ』
『小1の後半から家庭学習を1日1ページ以上やるのが基本的な宿題。始めは漢字の書き取りや書写、計算ドリルをやっていたけど、いつの間にかやらなくなって未提出の日が増えた。それ以来、ネットで見つけた問題をプリント印刷したり、市販のドリルをやって貼り付けたりしている』
小学校によって何年生から自主学習の宿題が出されるのか、そもそも自主学習があるのかどうかは状況が異なってくるでしょう。自主学習というものがなく、いつも学校から指定のドリルやプリントの宿題が出されるというケースもあるかもしれません。お子さんが自主学習をやっているママたちからは、リアルな体験談が寄せられました。たとえば問題集を写して問題を解いたり、教科書のまとめを写したりといった、授業の復習をしているそうです。低学年のうちはノート1ページ分を目安に、授業で習った計算や漢字などをやっている人たちもいました。
興味がある分野を勉強している
『うちの子は図鑑とか地図を書き写したりしていた。他の子は自分で考えた物語を書いたり、教科書でやったことをクイズ形式で問題と答えを書いたり、何でもありな感じだった』
『うちも学年×10分。最初は自走できず、子どもと一緒に問題集を買って家でコピーをして貼り付けたり、定期テストで苦手な単元をやったりと一緒に決めた。5年生からはほとんど自走で、問題集を見て本人が何をやるかを選んでいた。定期テストの勉強や、テスト直し、ニュースを見て興味を持ったことについて調べる（地震のプレートのこと、血液型の組み合わせなど）、図書館で借りた本の感想、育てている植物の観察日記 』
『毎日がそれだったよ。私は毎日プリントを出してくれたほうがいいのになって密かに思っていた』
自主学習と言っても先生によって「授業の復習をしてきてください」と言う人もいれば、「なんでもありです」という場合もあるのだとか。興味を持ったことを掘り下げたり、苦手科目のできないところを潰したりと、課題を自分で見つけて取り組む自主性を育むことも自主学習の狙いなのかもしれません。
ほかにも図鑑や地図を写して書く、クッキーの作り方や生き物の絵、好きなキャラクターの種類についてまとめる、といった学習でもOKというケースもあり、夏休みの自由研究のような自由さがありますよね。しかしあまりにも自由すぎるために「何をさせたらいいのか親子で悩むから、プリントやドリルの宿題が出たほうが楽」と本音を漏らすママもいました。
自主学習は「勉強の習慣づけ」のため？
『自学の習慣をつけるためだよ。うちは小1半ばから小6まで漢字を書いたり、諺を書いたり、理科の実験を書いたり。勉強の習慣がついたよ』
『小1の途中から毎日。学校から出た宿題と自主学習が宿題。うちは塾の宿題や市販のワークをやっている。多分、学習習慣をつけるのが目的だから、印刷で大丈夫だと思うよ』
『自主学習は自分で学びたいものを見つけるところから学習じゃない？』
『声がけはしていたけど、基本的にはその名の通り、自分で組み立てをして学習することが目的だと思うので、本人に決めさせていた。自主的な動きができるようにサポートをする程度でいいと思う』
投稿者さんはお子さんが自主学習で何をしたらよいかわからず、「ノートに親が問題を書いたり、問題集を印刷して持って行くってありだと思いますか？」とママたちにやり方を尋ねていました。ママたちの話を掘り下げていくと、小学校高学年くらいになると、自分でやりたい学習を見つけられるようですが、低学年だとまだ親のサポートが必要なようです。授業でわからないことを復習したり、やりたいことがあるのか聞き出してあげたりしているママもいました。
自主学習は自分の苦手を克服できたり、その日の勉強を組み立てたりとさまざまな学びが得られるとして、ママたちも頑張ってサポートしていることがわかった今回の投稿。子ども自身が好きなことや知的な関心事を見つけていく上でも、とても効果的なのでしょう。なによりも自主学習を続けることで毎日の学習習慣が身につき、中学校以降の学習や受験勉強にも役立つのではないでしょうか。親としてはサポートが大変なものの、子どもたちのさまざまな学びを目的としている自主学習。お子さんの自主学習に悩んでいるママたちは今回の投稿内容を参考にしてみてくださいね。
文・AKI 編集・有村実歩