6日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはパリ・サンジェルマン(PSG)とのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝2ndレグに臨み、1-1で引き分けた。この結果、2戦合計6-5でPSGが2大会連続の決勝進出を果たした。



1stレグを4-5で落とし、さらに2ndレグでも開始早々に先制点を奪われる苦しい展開となったバイエルンは、その後攻勢を強めてゴールに迫ったが、自陣ペナルティエリア付近まで引いて守備を固めたPSGを前に決定機を作り出すことができない。





終了間際にハリー・ケインがゴールを決めたものの時すでに遅く、無念の準決勝敗退となった。バイエルンにとって痛手だったのは、ジャマル・ムシアラのコンディションが万全ではなかったことだろう。昨年夏のクラブワールドカップでの左足腓骨骨折と左足首脱臼の影響で長期離脱を強いられ、復帰後も負傷箇所の痛みが再発するなど怪我に苦しめられてきた同選手は、先発したものの攻撃の牽引役という本来の役割を果たすことができなかった。このため、ムシアラに対しては現地メディアからも厳しい視線が向けられている。ドイツ紙『Bild』は、6段階評価の採点(1が最高、6が最低)でムシアラに対してチーム最低となる評価点5.0を下し、さらに以下のような寸評を加えている。「昨年6月の大怪我の後の長いリハビリと負傷箇所に再び痛みが出た影響によって、このようなビッグマッチでは十分な働きができなかった。良いパスは少なく、ゴールに迫る危険なアクションもなかった。前半終了間際に放ったミドルシュートは枠を大きく外れていた」