新しい学校のリーダーズ、Awich、羊文学、LANAが出演 女性のエンパワメントをテーマにしたMAJプレイベント開催
新しい学校のリーダーズ、Awich、羊文学、LANAが出演するライブイベントが、6月9日に東京・SGCホール有明で開催されることが決定した。
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人（MAJノミネート発表会より）
同イベント『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN｜Spotify present Women In Music - EQUAL STAGE』は、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ 2026）のアワードウィーク期間中に開催されるプレイベント。
同音楽賞を主催するCEIPAのもと、Spotify、Billboard JAPANの企画協力により実施され、Billboard JAPANが2022年より展開している『Billboard JAPAN Women In Music』と、Spotifyが2021年にグローバルでスタートした女性アーティスト／クリエイター支援プログラム『Spotify EQUAL』を掛け合わせた一夜限りのスペシャルライブとなる。
出演アーティストとして、新しい学校のリーダーズ、Awich、羊文学、LANAの4組が決定。MCはテレビ朝日アナウンサー・本間智恵が務める。
Spotify公式プレイリスト『EQUAL Japan』では、出演アーティストの楽曲をイベントに先駆けて楽しむことができる。Spotifyユーザー向けの最速抽選先行は5月17日午後11時59分まで受付中。
■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN｜Spotify present Women In Music - EQUAL STAGE』
日時：6月9日（火） 午後5時30分開場／午後6時30分開演予定
会場：東京・SGCホール有明
出演者：新しい学校のリーダーズ／Awich／羊文学／LANA
【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなす中島健人（MAJノミネート発表会より）
同イベント『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN｜Spotify present Women In Music - EQUAL STAGE』は、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ 2026）のアワードウィーク期間中に開催されるプレイベント。
出演アーティストとして、新しい学校のリーダーズ、Awich、羊文学、LANAの4組が決定。MCはテレビ朝日アナウンサー・本間智恵が務める。
Spotify公式プレイリスト『EQUAL Japan』では、出演アーティストの楽曲をイベントに先駆けて楽しむことができる。Spotifyユーザー向けの最速抽選先行は5月17日午後11時59分まで受付中。
■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Billboard JAPAN｜Spotify present Women In Music - EQUAL STAGE』
日時：6月9日（火） 午後5時30分開場／午後6時30分開演予定
会場：東京・SGCホール有明
出演者：新しい学校のリーダーズ／Awich／羊文学／LANA