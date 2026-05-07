野口五郎、ピアニストの娘とライブ共演 親子ショットに反響「素敵な笑顔ですね〜」「幸せそう」 妻は三井ゆり
歌手の野口五郎（70）が5日、アコースティックギタリスト・押尾コータローのインスタグラムに登場。娘でピアニストとして活動する文音（あやね）と並んだ親子ショットが公開された。
【写真】「素敵な笑顔ですね〜」「幸せそう」野口五郎＆娘・文音の親子ショット
押尾は「野口五郎さん（@goronoguchi_official）のライブに行ってきました！」と、野口のデビュー56周年を祝うスペシャルライブ『野口五郎 GORO NOGUCHI Timeless Songs 〜overseas product〜』（5月1日〜5日／東京・COTTON CLUB）に出かけたことを報告。
「五郎さんの歌声、ギター 文音さんのピアノ。バンドも最高でした！」と野口が文音と共演したことを明かし、野口親子と一緒に撮影した記念の3ショットをアップした。
コメント欄には「五郎さん。素敵な笑顔ですね〜」「とっても清らかで素敵なお写真ですね 優しそうで幸せそうな野口五郎さん、観ていて幸せな気持ちになりました」「素敵なスリーショットですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
野口は2001年、タレントの三井ゆり（57）と結婚。02年に文音、04年に息子が誕生した。
【写真】「素敵な笑顔ですね〜」「幸せそう」野口五郎＆娘・文音の親子ショット
押尾は「野口五郎さん（@goronoguchi_official）のライブに行ってきました！」と、野口のデビュー56周年を祝うスペシャルライブ『野口五郎 GORO NOGUCHI Timeless Songs 〜overseas product〜』（5月1日〜5日／東京・COTTON CLUB）に出かけたことを報告。
コメント欄には「五郎さん。素敵な笑顔ですね〜」「とっても清らかで素敵なお写真ですね 優しそうで幸せそうな野口五郎さん、観ていて幸せな気持ちになりました」「素敵なスリーショットですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
野口は2001年、タレントの三井ゆり（57）と結婚。02年に文音、04年に息子が誕生した。