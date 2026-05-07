Snow Man目黒蓮「SAKAMOTO DAYS」で驚異的な跳躍・アクションへのストイックな姿勢 メイキングPV第2弾解禁
【モデルプレス＝2026/05/07】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）より、アクションメイキングPV第2弾が解禁された。
【写真】目黒蓮「SAKAMOTO DAYS」敵倒す華麗なアクションシーン
映画公開後、SNSでは「アクションシーンが大迫力でかっこよかった！」「アクションとコメディのギャップがすごくて、あっという間に見終わった！」「子どもから大人まで楽しめる映画！」「各キャラクターの再現度がすごい！」と熱量MAXな感想が寄せられ、大型連休中も日本中でさらなる盛り上がりを見せている本作。そんな舞台裏を余すことなく捉えた「アクションメイキングPV第2弾」とともに、観客の度肝を抜いたアクションシーンの制作過程が垣間見える、新たなアクションメイキングカットも到着した。
今回解禁されたアクションメイキングPV第2弾は、各キャストが極限まで突き詰めたアクション練習の風景と、実際の劇中シーンが鮮やかにシンクロ。観る者を一気に作品の深部へと引きずり込む、圧倒的な没入感と臨場感を体感できる映像となっている。劇中カットと交互に映し出される舞台裏では、坂本を演じた目黒が8kgの特殊メイクを感じさせない驚異的な跳躍や、スタントチームとの緻密な連携から生まれる超絶アクションの制作過程を披露。撮影の合間にも殺陣の確認を怠らず、完成披露舞台挨拶で自ら「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げることができた」と語った通り、凄まじい熱量とストイックな姿勢で現場を牽引し続けた、目黒の“表現者としての覚悟”が克明に捉えられている。
今作品で本格的なアクション初挑戦の坂本の相棒・シンを演じる高橋文哉が、一切の妥協なく「飛び蹴り」に挑む真剣な眼差しや、南雲（北村匠海）、神々廻（八木勇征）、大佛（生見愛瑠）ら「ORDER」メンバー、そして物語の鍵を握る鹿島（塩野瑛久）、勢羽夏生（渡邊圭祐）ら刺客たちが、泥臭くも真摯に自らの限界に挑む貴重な特訓風景も一挙公開。加えて、先日ついにその正体が解禁され大きな話題を呼んでいる、最凶の敵・✕（スラー）役の志尊淳が、不敵な笑みを浮かべ佇む貴重な表情を捉えたカットも収録。劇中で繰り広げられる華やかな死闘の裏側にある、キャスト陣の並々ならぬ努力と、アクション部との絆を垣間見ることができる。さらに、新たなアクションメイキングカットも解禁。本編の迫力あるアクションシーンを支えたワイヤーアクションの裏側を公開。全身全霊でアクションに臨んだキャストの勇姿を刮目できる。
2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破する『SAKAMOTO DAYS』。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎が、ある日一目惚れした女性・葵との結婚を機に殺し屋を引退。ふくよかな体型となり、家族と平穏な日常を過ごしていた坂本に次々と刺客が迫り来る。愛する家族との日常を守るため、襲い来る敵と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーだ。2025年1月より放送を開始したアニメ版は、瞬く間に世界を席巻。Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴、国内でも1,060万回以上の視聴数を記録。4月29日（水・祝）に全国451館公開された実写映画「SAKAMOTO DAYS」は、公開から5日間（4／29〜5／3）で興行収入10.5億円、観客動員数77.3万人を突破している。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。「推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本」と「本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本」という【一人二面性】の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。さらに上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎と実力派俳優陣が出演。解禁されるビジュアルの、それぞれのキャラクターの再現度の高さから、本作への熱い期待の声が多く寄せられた。メガホンをとるのはコメディの鬼才・福田雄一。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUSだ。（modelpress編集部）
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◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」アクションメイキング第2弾
映画公開後、SNSでは「アクションシーンが大迫力でかっこよかった！」「アクションとコメディのギャップがすごくて、あっという間に見終わった！」「子どもから大人まで楽しめる映画！」「各キャラクターの再現度がすごい！」と熱量MAXな感想が寄せられ、大型連休中も日本中でさらなる盛り上がりを見せている本作。そんな舞台裏を余すことなく捉えた「アクションメイキングPV第2弾」とともに、観客の度肝を抜いたアクションシーンの制作過程が垣間見える、新たなアクションメイキングカットも到着した。
今作品で本格的なアクション初挑戦の坂本の相棒・シンを演じる高橋文哉が、一切の妥協なく「飛び蹴り」に挑む真剣な眼差しや、南雲（北村匠海）、神々廻（八木勇征）、大佛（生見愛瑠）ら「ORDER」メンバー、そして物語の鍵を握る鹿島（塩野瑛久）、勢羽夏生（渡邊圭祐）ら刺客たちが、泥臭くも真摯に自らの限界に挑む貴重な特訓風景も一挙公開。加えて、先日ついにその正体が解禁され大きな話題を呼んでいる、最凶の敵・✕（スラー）役の志尊淳が、不敵な笑みを浮かべ佇む貴重な表情を捉えたカットも収録。劇中で繰り広げられる華やかな死闘の裏側にある、キャスト陣の並々ならぬ努力と、アクション部との絆を垣間見ることができる。さらに、新たなアクションメイキングカットも解禁。本編の迫力あるアクションシーンを支えたワイヤーアクションの裏側を公開。全身全霊でアクションに臨んだキャストの勇姿を刮目できる。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破する『SAKAMOTO DAYS』。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎が、ある日一目惚れした女性・葵との結婚を機に殺し屋を引退。ふくよかな体型となり、家族と平穏な日常を過ごしていた坂本に次々と刺客が迫り来る。愛する家族との日常を守るため、襲い来る敵と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーだ。2025年1月より放送を開始したアニメ版は、瞬く間に世界を席巻。Netflixでの全世界配信では初週にして驚異の860万回視聴、国内でも1,060万回以上の視聴数を記録。4月29日（水・祝）に全国451館公開された実写映画「SAKAMOTO DAYS」は、公開から5日間（4／29〜5／3）で興行収入10.5億円、観客動員数77.3万人を突破している。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。「推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本」と「本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本」という【一人二面性】の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。さらに上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎と実力派俳優陣が出演。解禁されるビジュアルの、それぞれのキャラクターの再現度の高さから、本作への熱い期待の声が多く寄せられた。メガホンをとるのはコメディの鬼才・福田雄一。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUSだ。（modelpress編集部）
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