【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『リスクやぶつかりを避けていきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
取り戻したい立場や関係があります。そのためには新しい自分でいる必要もあるでしょう。常に自分を客観視する必要がありそうです。仕事や公の場ではリスクあることをなるべく避けるので、他のトラブルが発生している人より良い流れになりそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手とぶつからないように気をつけていきます。ある程度してはいけないことを把握済みであるなら、変にイタズラ心などは出さない方が良いでしょう。シングルの方は、プライドがどうしても高くなってしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の仲間や家族との絆を大事にします。
｜時期｜
5月15日 我慢が多い ／ 5月16日 無いものねだりをしてしまう
｜ラッキーアイテム｜
ヘアピン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞