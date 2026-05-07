◆米大リーグ アストロズ２―１２ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャースが６日（日本時間７日）、敵地・アストロズ戦で１０試合ぶりの２桁得点の大勝で連敗を阻止した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場。自己最長ブランクとなる６試合＆２６打席ぶりとなる待望の安打を含むマルチ＆適時打で４打数２安打１打点１盗塁を記録し、自己ワーストの長いトンネルから脱出した。

大谷は、２打席目に２６打席ぶりとなる待望の安打を放った。同点の３回無死一塁の場面で、カウント２―２から外角のスイーパーに食らいつくと、打球は一塁頭上を越えて右翼線へ。悠々と二塁に達し、塁上では歓喜に沸くナインに向けて左足を蹴り上げる新パフォーマンスも披露。ようやく長いトンネルを抜け出していた。さらに８点リードの５回２死一、三塁の４打席目は、三遊間を破るクリーンヒット。６試合ぶりのタイムリー＆マルチ安打とした。

投げては先発グラスノーにまさかのアクシデント発生。２回の投球練習途中に緊急降板。ドジャースは、腰痛のため降板したと発表し、１回１安打１失点、２奪三振で降板となった。わずか１９球を投げただけでマウンドを降りる、まさかの展開となった。

だが打線は２回に２死一、三塁から暴投で同点に追いつくと、３回には大谷の二塁打で二、三塁とチャンスメイクすると、連続暴投で２点を勝ち越し。２死一、二塁からパヘスに左翼へ豪快３ランが飛び出し、一挙５点を勝ち越し。パヘスはこの後５回、９回と３本の本塁打を放った。チームは着実に点を積み重ね、１０試合ぶりとなる２ケタ得点となった。