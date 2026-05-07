女子ゴルフのメジャー第1戦、ワールド・サロンパス・カップは7日、茨城・茨城GC西Cで開幕する。今季2勝目を狙うメルセデスランク2位の菅楓華（20＝ニトリ）は6日、プロアマ戦に出場した。

西C開催は3年ぶり。23年は優勝した吉田優利でも1オーバーという我慢比べだった。初めて回る菅は「グリーンが小さくてメジャーの中でも一番難しい。1日アンダーで回れたら上出来。我慢勝負だと思う。アプローチとパットがうまくいけば上位に行ける」と話した。3月の台湾ホンハイ・レディースでは強風の中、5アンダーで優勝しており我慢比べの戦いを歓迎した。

メジャーは過去7試合出場し、予選落ち4回で25年日本女子オープンの15位が最高。「メジャーではいい成績を残せていない。今週は結果を残したい」。メジャー初制覇に照準を定めている。

《佐久間、本戦は出場予定》メルセデスランク1位の佐久間がプロアマ戦を途中棄権した。3日に腰痛を発症。この日も右腰に痛みがありテーピングを施し痛み止めを服用していた。「無理しない程度にやめようとトレーナーさんと話してハーフでやめた」と大事を取った。本戦は出場予定で「メジャーを勝ちたい思いで開幕を迎えている。初日からいいプレーができたらいい」と決意。昨年12月に死去した恩師・尾崎将司さんに誓ったメジャー初制覇を目指しスタートする。