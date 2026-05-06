マルチバースプロジェクト METALVERSEが、初のオフィシャル配信シングル「GIZA」を5月8日にリリースする。

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これまでオフィシャルからの音源リリースはなく、YouTubeオフィシャルチャンネルにライブMVのみが公開されていたMETALVERSE。今回の音源リリースと共に、スタジオで収録された最新のMVも公開される。

「GIZA」は、混沌とした日常の中で心も身体も切り刻まれるような闇を抱え、一縷の望みを託した光に導かれる瞬間を、ストレートでエッジィなワードで切り取った楽曲。METALVERSEの楽曲群の中で最もヘヴィなチューンとなっている。初のスタジオ収録となるMVでは、最新デザインのバトルスーツに身を包んだメンバーが、“赤”と“青”のレーザーに映し出されたマルチバースワールドの中で、楽曲の持つ二面性を表現している。

あわせて、「GIZA」の数量限定生産CDが、5月9日にSpotify O-EASTで開催されるワンマンライブ『METALVERSE#3 - GARDEN OF EDEN』で特別先行販売されることが決定。会場購入特典として、メンバー全員の直筆サイン入りポストカード（全3種／ランダム配布）が付属する。なお、同ライブはすでにソールド公演となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）