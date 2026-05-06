投資家テスタ、ケタ違いの含み益！持ち株スクショで紹介
専業投資家のテスタが6日、自身のXを更新し、取引画像を投稿しながら現在の持ち株を紹介した。
【画像】気になる！ケタ違いの含み益出したテスタの保有株
最初に「あまりに先物上げてたのでSBGのヘッジも兼ねて売りでIN。したんだけど、もうミニ150枚だけで9億相当のポジになるとかほんと感覚自体を変えないと危ないですなぁ」と報告。先物取引でプラス357万5500円の含み益が表示された画像を投稿した。
その後、ファンからの「4月22日にテスタお師匠はSBGお持ちだった。6000円超えで利確して、ドテン売り、からのまた買い入り直した神トレード？」に、「全くそんなことはできてなくて、ただ持ってるだけで含み益7000万以上からわずか３日くらいでマイテンして今これです」と反応した。
画像では「ソフトバンクグループ」（9984）を保有し、プラス2340万円（＋7.75％）と表示されている。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
【画像】気になる！ケタ違いの含み益出したテスタの保有株
最初に「あまりに先物上げてたのでSBGのヘッジも兼ねて売りでIN。したんだけど、もうミニ150枚だけで9億相当のポジになるとかほんと感覚自体を変えないと危ないですなぁ」と報告。先物取引でプラス357万5500円の含み益が表示された画像を投稿した。
その後、ファンからの「4月22日にテスタお師匠はSBGお持ちだった。6000円超えで利確して、ドテン売り、からのまた買い入り直した神トレード？」に、「全くそんなことはできてなくて、ただ持ってるだけで含み益7000万以上からわずか３日くらいでマイテンして今これです」と反応した。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。