「正真正銘のガチセレブ」aespa・ジゼル、実家が“東京の高級住宅街” 秋山成勲のYouTubeで明かされた意外なルーツ
格闘家・秋山成勲（50）が、6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国のガールズグループ・aespaのメンバー、ジゼル（GISELLE／25）とのコラボ動画を公開し、ジゼルの家族にまつわる意外な事実が明かされた。
【動画】「正真正銘のガチセレブ」秋山成勲のYouTubeで明かされた、aespa・ジゼルの意外なルーツ
動画で、ジゼルは父親が日本人、母親が韓国人であるという自身のルーツを説明。秋山から、現在両親がどこに住んでいるのかと問われると、「両親は2人とも東京に住んでいます」と回答し、さらに詳しく場所を聞かれると「東京の六本木です」と告白した。
東京を代表する高級住宅街の名が挙がったことに、秋山は「六本木…わぁ、いいね！」と驚きを隠せない様子。スタッフからも笑い声がこぼれ、動画内には「どこか別世界観のある（？）東京ガール」とのテロップも添えられた。
このジゼルの告白に、SNSでは「ジゼルってほんとに地元六本木なんだ」「地元が六本木とかいう正真正銘のガチセレブのジゼル」といった反響が集まっている。
【動画】「正真正銘のガチセレブ」秋山成勲のYouTubeで明かされた、aespa・ジゼルの意外なルーツ
動画で、ジゼルは父親が日本人、母親が韓国人であるという自身のルーツを説明。秋山から、現在両親がどこに住んでいるのかと問われると、「両親は2人とも東京に住んでいます」と回答し、さらに詳しく場所を聞かれると「東京の六本木です」と告白した。
東京を代表する高級住宅街の名が挙がったことに、秋山は「六本木…わぁ、いいね！」と驚きを隠せない様子。スタッフからも笑い声がこぼれ、動画内には「どこか別世界観のある（？）東京ガール」とのテロップも添えられた。
このジゼルの告白に、SNSでは「ジゼルってほんとに地元六本木なんだ」「地元が六本木とかいう正真正銘のガチセレブのジゼル」といった反響が集まっている。