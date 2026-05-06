[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](NDスタ)

※14:00開始

主審:小林拓矢

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 4 西村慧祐

DF 13 野嶽寛也

DF 15 川井歩

DF 49 坂本稀吏也

MF 14 柳町魁耀

MF 17 寺山翼

MF 20 吉尾海夏

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

FW 18 横山塁

FW 27 榎本啓吾

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 6 山田拓巳

DF 19 岡本一真

DF 22 城和隼颯

MF 7 中村亮太朗

MF 10 氣田亮真

MF 21 田中渉

MF 88 タリソン・アウベス

FW 9 高橋潤哉

監督

横内昭展

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 25 中野力瑠

DF 43 野瀬翔也

MF 2 田頭亮太

MF 7 西村恭史

MF 14 菊地健太

MF 20 下川太陽

MF 27 藤村怜

MF 38 小西宏登

FW 99 中島大嘉

控え

GK 16 志賀一允

DF 26 秋元琉星

MF 4 玉城大志

MF 6 米原秀亮

MF 19 モハマド・ファルザン佐名

MF 36 安達秀都

FW 17 百田真登

FW 18 田中翔太

FW 29 松本皐誠

監督

沖田優