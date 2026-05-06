山形vs群馬 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](NDスタ)
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
MF 20 吉尾海夏
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
FW 18 横山塁
FW 27 榎本啓吾
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 6 山田拓巳
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 7 中村亮太朗
MF 10 氣田亮真
MF 21 田中渉
MF 88 タリソン・アウベス
FW 9 高橋潤哉
監督
横内昭展
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 25 中野力瑠
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 7 西村恭史
MF 14 菊地健太
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 38 小西宏登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 16 志賀一允
DF 26 秋元琉星
MF 4 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 36 安達秀都
FW 17 百田真登
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
監督
沖田優
※14:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
MF 20 吉尾海夏
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
FW 18 横山塁
FW 27 榎本啓吾
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 7 中村亮太朗
MF 10 氣田亮真
MF 21 田中渉
MF 88 タリソン・アウベス
FW 9 高橋潤哉
監督
横内昭展
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 25 中野力瑠
DF 43 野瀬翔也
MF 2 田頭亮太
MF 7 西村恭史
MF 14 菊地健太
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 38 小西宏登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 16 志賀一允
DF 26 秋元琉星
MF 4 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 36 安達秀都
FW 17 百田真登
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
監督
沖田優