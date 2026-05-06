開催：2026.5.6

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 4 - 3 [ブルージェイズ]

MLBの試合が6日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとブルージェイズが対戦した。

レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。

1回表、3番 岡本和真 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TB 0-1 TOR

2回表、8番 アンドレス・ヒメネス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TB 0-2 TOR

3回裏、3番 ジョナサン・アランダ 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-2 TOR

4回裏、8番 ハンター・フェドゥシア 5球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでレイズ得点 TB 2-2 TOR

5回表、2番 ヨエンドリク・ピナンゴ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TB 2-3 TOR

8回裏、4番 ヤンディ・ディアス 3球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 3-3 TOR、6番 ベン・ウィリアムソン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-3 TOR

試合は4対3でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのケーシー・レグミナで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのタイラー・ロジャーズで、ここまで1勝2敗0S。レイズのサルサーにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.244となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 10:16:07 更新