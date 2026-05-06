「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月5日の第1試合。頂上決戦の熱気が最高潮に達する中、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、その圧倒的なビジュアルで試合会場を華やかに彩った。

【映像】グラドル雀士・高宮まりの美ボディ

現役のグラビアアイドルとしても絶大な人気を誇る高宮は、麻雀誌の表紙を飾れば異例の売れ行きを記録するなど、麻雀界の枠を超えた影響力を持つ美貌の持ち主。この日は、長い髪に緩やかな動きをつけたエレガントなヘアスタイルで登場し、繊細なヘアアクセサリーがライトに映える気品溢れる装いを披露した。

さらにタイトなユニフォームからは、彼女の代名詞ともいえるメリハリの利いた美ボディが浮かび上がり、その健康的な美しさは健在。ファイナルの緊張感漂うシーンにあって、彼女が放つ唯一無二の華やかさにファンの視線は釘付けとなった。

入場シーンからコメント欄は騒然となり、「世界一可愛い」「まりしゃんカワエエ」といった称賛の声が殺到。あまりの美しさに、ストレートに「好きです」と思いをぶつけるファンも続出した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

