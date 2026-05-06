◆米大リーグ レイズ―ブルージェイズ（５日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が５日（日本時間６日）、敵地・レイズ戦に「３番・三塁」で先発出場。初回に２試合ぶりの１０号先制ソロを放ち、出場３５試合目で２ケタの大台に乗せた。球団では１９年のＢ・ビシェット（現メッツ）以来２人目のスピード記録。１年目の日本人選手では１１人目の快挙となった。

主砲ゲレロが休養日のため、メジャー移籍後初の３番スタメンとなった岡本は０―０の初回２死。１ボール１ストライクからの３球目、右腕ラスムセンの外角９６・３マイル（約１５５キロ）直球を逆らわずにはじき返した。打球速度１０７・９マイル（約１７３・６キロ）、角度２３度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）で右中間席へ。デビューから３５試合で１０号に達したのは、２４試合で到達した今季の村上宗隆（ホワイトソックス）に次ぐ２番目の速さとなった。

５月は５戦５発と好調をキープ。本塁打数は現時点でリーグ５位タイに浮上し、シーズン４５発ペースと１年目から順調に本塁打を重ねている。日本人ルーキーの最多本塁打は１８年の大谷翔平（エンゼルス）の２２本だが、日本人右打者最多の３２本（２５年・鈴木誠也）も上回る勢いで打ちまくっている。

１年目の日本人選手の本塁打ランキングは以下の通り（※はシーズン途中）。

〈１〉大谷翔平（１８年・エンゼルス）２２本

〈２〉城島健司（０６年・マリナーズ）１８本

〈３〉松井秀喜（０３年・ヤンキース）１６本

〈４〉井口資仁（０５年・Ｗソックス）１５本

〈４〉吉田正尚（２３年・Ｒソックス）１５本

〈６〉鈴木誠也（２２年・カブス）１４本

※〈６〉村上宗隆（２６年・Ｗソックス）１４本

〈８〉新庄剛志（０１年・メッツ）１０本

〈８〉福留孝介（０８年・カブス）１０本

〈８〉青木宣親（１２年・ブルワーズ）１０本

※〈８〉岡本和真（２６年・ブルージェイズ）１０本