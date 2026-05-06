職場で「一目置かれている人」の52％が“旅行先”でやっていること・ベスト1
「なんであの人が、出世したの？」
そう感じたことはないだろうか。多くの人は、「仕事で結果を出した人が出世する」と考える。しかし、現実はそう単純ではない。
その答えを教えてくれるのが、書籍『会社から期待されている人の習慣115』（越川慎司著・ダイヤモンド社）だ。これまでに数多くの企業で「働き方」を分析・支援してきた著者が、815社・17万3000人を徹底調査して「同世代より出世が早い人たち」の意外な共通点を突き止めた。大規模な統計データに基づき、「評価される人の行動」を科学的に解き明かした一冊だ。今回は同書から、出世した人の52％が実践していた「旅先での習慣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
旅行中は「完全に仕事を忘れる」が正解だと思っていないか
せっかくの旅行なのだから、仕事のことは一切考えたくない。
観光を楽しみ、写真を撮り、美味しいものを食べて、リフレッシュする。
それはもちろん大切なことである。
だからこそ、「旅先でまで仕事のことを考えるなんて嫌だ」と感じる人も多いだろう。
しかし、出世が早い人たちは、旅先でも少しだけ視点が違う。
815社17万人を分析し、職場で評価されている人たちの共通点を解析した書籍『会社から期待されている人の習慣115』では、次のように示されている。
友人と一緒に写真を撮ったり、観光地で思い出の品を買ったり。そういった記録を残しつつ、仕事のための観察もしていたのです。
イラスト：カワバタユウタ
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
記録を残しつつ、仕事のための観察もしていたのだ。
つまり出世した人ほど、旅を「休むだけの時間」にしていないのである。
期待されている人は「これは仕事に使えるか？」を見ている
期待されている人たちは、旅先での景色を少し違う目で見ている。
同書では、こんな声が紹介されている。
「陳列の仕方、値札のデザイン、レジの動線。仕事の観点で見ると刺激をもらってワクワクするんです」
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
ただ見るのではない。
「これは自分の仕事に使えるか？」という問いを持って見ているのだ。
「旅の学び」を持ち帰って、共有する
さらに重要なのは、旅から戻った後である。
「バルセロナの市場で見た接客が面白くて」「台湾の夜市の動線設計、うちの店舗にも使えそう」など、こうした話題を、何気ない雑談の中で自然に共有していました。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
旅は、ただの休暇ではない。
視点を増やし、言葉を増やし、発想を増やす機会でもある。
出世する人ほど、旅先で「学び」を拾っているのだ。
（本稿は、『会社から期待されている人の習慣115』の内容を引用して作成した記事です。書籍では「評価と信頼を得ている人たちの共通点」を多数紹介しています）